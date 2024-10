Jornalista indica Kawhi Leonard como desfalque por meses no Clippers

O Los Angeles Clippers começou a temporada com Kawhi Leonard, mais uma vez, como desfalque. Isso deveria ser algo pontual, mas a franquia se prepara para uma ausência em médio/longo prazo. Apesar do discurso positivo em entrevistas, a situação do astro seria mais complicada do que se divulga. Segundo Shams Charania, da ESPN, a equipe angelina já prevê que o atleta não volta tão cedo às quadras.

“Eu recebi a informação que Kawhi vai ficar afastado da equipe por várias semanas, pois não é tão simples. Não é um problema que se resolve em questão de dias, uma ou duas semanas. Esse time vai ficar um período longo, meses em potencial, sem o seu reforço. Mas a boa notícia é que a organização sente ter um protocolo de ação que vai viabilizar a sua volta definitiva”, contou o jornalista.

Leonard está afastado das quadras por causa de um inchaço insistente no joelho direito. Foi um problema que surgiu no fim da temporada passada e, como resultado, limitou-o nos playoffs. Mas, depois de meses de férias, ele não conseguiu se recuperar. O ala até foi “cortado” da seleção dos EUA para a disputa dos Jogos Olímpicos. Charania indicou que os californianos estão decididos a não repetirem a história da campanha anterior.

“James [Harden] disse saber que Kawhi quer estar em quadra e jogar todas as partidas possíveis. A franquia, no entanto, compreende que não pode tê-lo entrando e saindo do time por causa desses problemas físicos mal resolvidos. Foi assim no primeiro semestre, mas todos querem acabar com isso. Afinal, só dá para competir por títulos com Kawhi atuando de forma regular”, completou o repórter.

Sem treinos

O desfalque de Kawhi Leonard já não é uma novidade para o Clippers. Mas, até mesmo nesse início de trabalho, tornou-se um ponto comum. O craque ainda não só ficou fora de todos os jogos de pré-temporada, mas sequer realizou um treinamento com o resto do elenco até agora. Ou seja, quando estiver recuperado, ainda vai precisar readquirir ritmo em treinos “do zero”.

“Kawhi se reapresentou para o período de preparação, antes de tudo, para cumprir um plano de fortalecimento físico. Não era para ser algo tão extenso, mas ele não passou dessa etapa do protocolo ainda. O inchaço que tanto o incomodou nos últimos meses, por enquanto, não cedeu”, revelou o jornalista. Vale lembrar que o ala foi submetido a uma cirurgia ligamentar nesse mesmo joelho inchado em 2021.

Houve rumores de que Leonard não estava feliz com a postura cautelosa dos médicos do Clippers sobre a sua recuperação. Charania, no entanto, informa que o cenário é o total contrário. “As duas partes trabalham juntas para que, quando Kawhi voltar às quadras, ele fique lá. Todos estão alinhados com o plano e, por isso, ninguém vai apressar o seu retorno”, garantiu.

Novo líder

Está claro que a ausência de Leonard, embora a franquia não admita, pode durar alguns meses. Então, como vai ficar o time? Que, aliás, já tentava lidar com a recente saída de uma referência em Paul George? Por enquanto, a aposta interna está na voz e comando de Harden. Charania revelou que os dirigentes angelinos acreditam que o veterano armador possa manter a equipe competitiva.

“Enquanto Kawhi estiver fora, James está no comando e precisa ser o líder desse time. Ele está pronto para isso, pois possui longa experiência como uma liderança por onde passou. É claro que essa não é uma situação ideal e, por isso, ninguém planejou isso. Vamos ter que ver, no entanto, até que ponto ele pode levar essa equipe no início da campanha”, concluiu o jornalista da ESPN.

