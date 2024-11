Paul George sobre reencontro com Clippers: “Toque emocional”

Durante seu podcast, Paul George falou sobre o reencontro que terá com o Los Angeles Clippers na quinta-feira (7). O astro fez seu primeiro jogo na atual temporada com o Philadelphia 76ers na derrota para o Phoenix Suns nesta segunda-feira. O próximo adversário, portanto, será o time que defendeu nos últimos cinco anos.

O veterano de 34 anos foi um dos rostos do Clippers nas últimas temporadas. Mas, as frustrações com a franquia levaram o astro a deixar a equipe e fechar com o Sixers.

“Serão novos sentimentos. Afinal, será uma nova arena que entrarei. Não há laços com esta arena. Mas há laços com a franquia, os torcedores e pessoas que ainda estão na diretoria e na comissão técnica”, disse George. “Ainda haverá muitos laços lá. Como sempre é retornar a lugares familiares, sempre será emocionante porque passei tanto tempo com essas pessoas. Então, você começa a realmente olhar como família. Portanto, terá um toque emocional nisso”, comentou o astro.

Apesar da relação de carinho com o Clippers, Paul George já revelou que se sentiu desrespeitado pela equipe durante as conversas de sua renovação.

“Eu nunca quis sair de Los Angeles. Falo sério, era onde eu queria me aposentar e fazer de tudo para vencer um título. Mas eu acho que essas negociações foram um pouco desrespeitosas. Especialmente no início. E, já deixando claro que não tenho mágoa alguma, que não ficou nenhum sentimento ruim. Mas eles me ofereceram US$60 milhões por dois anos em um primeiro momento. É loucura”, comentou à época.

Então, George chegou ao Clippers na temporada de 2019/20 para formar uma dupla que prometia muito com Kawhi Leonard. Entretanto, as lesões em momentos decisivos dos craques acabaram prejudicando que a franquia lutasse pelo título inédito da NBA.

O reencontro de Paul George com o Los Angeles Clippers marcará o segundo jogo do craque pelo Sixers. Na sua estreia em jogos oficiais, o camisa 8 anotou 15 pontos, cinco rebotes e quatro assistências em 32 minutos jogados.

