Nuggets quase trocou Michael Porter por Paul George

De acordo com Ramona Shelburne, da ESPN, o Denver Nuggets foi um dos times que se interessou por Paul George durante a agência livre e cogitou envolver Michael Porter Jr em troca. Sem grande espaço salarial nos últimos anos, e perdendo jogadores importantes desde que foi campeão em 2022/23, a franquia observou a possibilidade de obter o astro. Mas alguns pedidos do Los Angeles Clippers não fizeram com que a conversa avançasse.

“Denver iniciou conversas com o Clippers para entender a situação de Paul George. Mas as negociações nunca aumentaram porque a franquia se recusou a envolver Christian Braun, Peyton Watson ou Julian Strawther nas conversas. O Clippers não estava interessado em receber apenas os salários de Michael Porter e Zeke Nnaji, que também comprometeriam a folha do time para os próximos anos”, explicou Shelburne.

Isso garantiu o foco no desenvolvimento de jovens do entorno do elenco de Denver. Essa é a abordagem atual, segundo a jornalista.

“Após a temporada 2023/24, o Nuggets se comprometeu ainda mais em desenvolver esses nomes. Isso, é claro, ao redor do núcleo campeão de 2023. O front-office olhou para a chance de obter Paul George, mas não conseguiu e mudou seu olhar”, concluiu.

Para a troca de Paul George, então, a única opção seria uma sign-and-trade que envolvesse Michael Porter Jr ou Aaron Gordon. Afinal, a franquia não tinha espaço salarial para competir com as ofertas de Philadelphia 76ers (que levou o craque) ou do Orlando Magic (que também tinha interesse). Como resultado, o time do Colorado perdeu Kentavious Caldwell-Pope na última offseason e Bruce Brown em 2023.

O Golden State Warriors foi outra franquia que observou a chance de obter George em uma negociação como essa. Porém, também não houve sucesso. Assim, o Sixers fechou o acordo do ala em quatro anos e US$212 milhões. Ele ainda não estreou na campanha de 2024/25 por conta de uma lesão no joelho.

O começo do Nuggets na campanha foi complicado. Duas vitórias na prorrogação contra times mais fracos como Brooklyn Nets e Toronto Raptors. Uma derrota pesada para o Oklahoma City Thunder, e outra para o Los Angeles Clippers em casa. O GM Calvin Booth, que é o construtor do elenco atual, tem enfrentado duras críticas. Aliás, se fala também que a sua relação com o técnico Michael Malone foi afetada.

Um executivo da NBA afirmou que entende as dificuldades e as notícias de que Malone não está bem com os dirigentes. Isso porque é difícil desenvolver jogadores quando seu time está brigando por playoffs.

“Eu tenho empatia por Mike. Entendo sua situação em relação a isso. Novatos e jovens são muito ruins entrando na NBA. Eles são dessa faixa intermediária, e demoram a ser bons e te ajudar em jogos grandes. Isso leva tempo. Então, Malone está certo em sua insatisfação. O elenco campeão está mais fraco”, disparou.

Separação?

Além de quase ser trocado por Paul George, Michael Porter Jr garantiu que entende a situação atual do Nuggets. Para ele, é muito claro que caso o time não vença em 2024/25, será necessário mudar. E isso se dará por peças do núcleo campeão.

“Nós gostamos de jogar juntos. Mas a NBA é um negócio. Portanto, nós entendemos que se não vencermos em 2024/25, eles terão que acabar com isso. Porém, vamos lutar muito para que isso não aconteça”, afirmou o ala.

