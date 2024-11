Lakers envia Bronny James ao time da G League

O Los Angeles Lakers enviou Bronny James para o time afiliado na G League, o South Bay Lakers. A informação é de Shams Charania, da ESPN. Ainda de acordo com Charania, a expectativa é de que o jogador estreie no sábado, contra o Salt Lake City, afiliado do Utah Jazz.

Mesmo assim, James estará no elenco do Lakers para o jogo de sexta-feira contra o Philadelphia 76ers, e depois retornará ao South Bay. A expectativa é de que o ala só participe das partidas do South Bay Lakers em casa, e concilie o tempo dele entre L.A Lakers e a equipe afiliada.

O técnico do Lakers, JJ Redick, disse no mês passado que “o plano para Bronny James se mover entre o Lakers e o time da G League sempre existiu”.

Publicidade

Desde antes do Draft, quando o filho de LeBron James e seu agente, Rich Paul, discutiram o plano de desenvolvimento, a ideia de ir para a G League foi bem vinda. Ainda assim, Bronny James recebeu um contrato padrão, e não two-way, típico para jogadores que vão para a liga de desenvolvimento

Leia mais!

Então, é normal que jogadors selecionados na segunda rodada do Draft passem um tempo na G League. Durante a temporada 2023/24, 23 dos 28 jogadores escolhidos na segunda rodada do Draft chegaram a jogar na liga de desenvolvimento. Mas Bronny ainda faria parte do elenco do Lakers.

Publicidade

O jogador, que foi a 55ª escolha no Draft deste ano, participou de quatro jogos do Lakers nessa temporada. Somando ao total 13 minutos em quadra, Bronny James anotou quatro pontos, duas assistências, um rebote e um roubo de bola. Na pré-temporada, quando participou de seis partidas, anotou 4.2 pontos, 1.5 rebote e 0.3 assistências por jogo.

Além disso, na faculdade, o ala teve médias de 4.8 pontos, 2.8 rebotes e 2.1 assistências por noite. Até por isso, sua chegada na NBA veio repleta de controvérsias. Parte da comunidade indicou que sua seleção fosse fruto de nepotismo. Bronny James, entretanto, também foi defendido ao redor da liga, com jogadores e técnicos indicando que o jovem tem potencial.

Publicidade

Vale lembrar que Bronny James sofreu uma parada cardíaca em julho de 2023 enquanto participava de um treino de basquete na Universidade do Sul da Califórnia. Após o incidente, contudo, foi atendido e levado a um hospital, onde recebeu tratamento e se recuperou bem. Mais tarde, os médicos divulgaram que a causa da parada cardíaca foi uma condição congênita conhecida como anomalia da artéria.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA