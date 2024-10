“LeBron ainda vai jogar com Bryce e Bronny na NBA”, diz ex-companheiro

LeBron James já se tornou o primeiro jogador da história a dividir as quadras com o filho. Mas segundo um ex-companheiro e amigo pessoal do jogador, ainda há mais: Bryce, o outro filho de LeBron, também dividirá as quadras da NBA com o pai e o irmão, Bronny.

“Olhem como o LeBron está jogando,” disse Thompson. “Ele provavelmente poderia jogar mais quatro ou cinco anos. Ele bem que poderia continuar jogando para poder jogar com o Bryce. Acho que vai acabar fazendo isso. Vai sim. É isso que vai acontecer. Os três vão acabar jogando no mesmo time”, continuou.

Enquanto Bronny está em seu primeiro ano na NBA, Bryce deve levar mais dois anos.

“É uma bênção para toda essa família, cara. Fico tão feliz por todos eles. Espero que meus filhos joguem na NBA. Sei que não vou jogar com meus filhos, mas espero que eles possam sentir algo especial como isso um dia”, concluiu o ex-pivô, campeão em 2016 pelo Cleveland Cavaliers.

LeBron e Bronny James já são companheiro de equipe no Los Angeles Lakers. A equipe escolehu Bronny na segunda rodada do Draft da NBA de 2024, mas chegou a ouvir acusações de nepotismo pela comunidade da NBA. Ainda assim, o jovem estreou contra o Minnesota Timberwolves, no último dia 22 de outubro.

Segundo informações de Shams Charania, da ESPN, é possível que Bronny James em breve passe um tempo alternando entre o Lakers e o afiliado da equipe na G League, o South Bay Lakers.

“O novato dos Los Angeles Lakers, Bronny James, deve viajar na próxima série de jogos fora de casa do time, de 28 de outubro a 6 de novembro. Depois, portanto, deve começar a alternar entre o elenco ativo e o afiliado South Bay Lakers na G League da franquia, disseram fontes à ESPN na sexta-feira”, informou Charania ainda na semana passada.

Bryce na NBA

Bryce James, o filho do meio de LeBron, parece estar pelo menos a alguns anos de distância de entrar na NBA, se é que isso vai acontecer. Afinal, o jovem tem apenas 17 anos — ainda está no ensino médio — e só completará 18 anos em junho. Dessa forma, sua entrada na liga só poderia ser possível em 2026.

Ainda assim, mesmo com a afirmação de Thompson, ainda não está claro se LeBron James ainda estará jogando na NBA quando Bryce estiver elegível para ingressar na liga – ou mesmo se é do interesse dele jogar com Bronny e o outro filho. Afinal, LeBron já é o jogador mais velho da liga, com 39 anos, e tem mais de 20 temporadas no profissional.

