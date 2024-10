LeBron James tem pior aproveitamento de arremessos em 17 anos na NBA

A derrota do Los Angeles Lakers para o Phoenix Suns, na última segunda-feira, foi difícil para toda a equipe. No entanto, para LeBron James, foi o pior aproveitamento em arremessos de quadra na NBA desde outubro de 2007. Na época, ainda jogando pelo Cleveland Cavaliers, acertou somente dois de 11 arremessos – 18.2% – contra o Dallas Mavericks.

Dessa forma, 17 anos depois, contra o Suns, o ala marcou 11 pontos, acertando somente três em 14 de. Ou seja, um aproveitamento de 21.4%. Dado o fato de que o Lakers perdeu por apenas quatro pontos, a má performance de James foi um dos fatores determinantes para a derrota. Ainda assim, contudo, o camisa 23 acertou uma bola de três nos últimos minutos, mantendo a equipe no jogo.

Mas tal arremesso garantiu a LeBron James uma sequência que dura 1488 jogos com dez pontos ou mais. Até então, James tinha apenas sete e parecia quebrar a marca de forma negativa. No entanto, ele converteu e garantiu, ainda, a chance de o Lakers vencer o Suns.

Publicidade

Não aconteceu, enquanto Los Angeles teve a sua primeira derrta em quatro partidas na atual temporada.

Aliás, James só está atrás de Kareem Abdul-Jabbar, com 1509 partidas com, pelo menos, dez pontos. Portanto, restam 21 para que LeBron supere o ex-pivô do Lakers.

Leia mais!

Para dar dimensão de quanto tempo faz que o maior pontuador da história não tem um jogo tão ruim, é simples: Kevin Durant ainda era calouro, e Stephen Curry era segundanista na faculdade. Além disso, a final da NBA naquele ano foi disputada entre o Cavs, de LeBron, e o San Antonio Spurs.

Publicidade

Ademais, nos 22 anos de sua carreira na NBA, somente em outros sete jogos LeBron James teve um aproveitamento pior nos arremessos. Um deles em 2005, outros três em 2004 e mais dois em 2003, sua temporada de calouro. Já nos playoffs, LeBron tem duas partidas com um índice pior: 2008 e 2014.

Aliás, com 44.6% de aproveitamento nos arremessos em 2024/25, LeBron tem a segunda pior marca da carreira. Apenas em seu primeiro ano, ele acertou menos: 41.7%.

Por enquanto, LeBron James possui médias de 20.0 pontos, 7.5 assistências e 7.0 rebotes na temporada 2024/25 da NBA. Vale ressaltar que desde seu segundo ano na liga, sempre superou a marca de 25 pontos. Então, trata-se de outro recorde que James tenta estender na carreira.

Publicidade

Em dezembro, o astro vai completar 40 anos. Ele é o maior cestinha de todos os tempos e, em 2024/25, tornou-se o primeiro jogador a atuar ao lado do filho na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA