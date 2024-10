Devin Booker e Kevin Durant brilham e Suns vence Lakers

Com 63 pontos combinados de Devin Booker e Kevin Durant, o Phoenix Suns venceu o Los Angeles Lakers nesta segunda-feira (28), por 109 a 105. O triunfo no Footprint Center é o terceiro em quatro jogos do time do Arizona na temporada.

Por outro lado, o Lakers conhece a primeira derrota em quatro jogos na campanha. O time de Los Angeles contou com outra grande atuação de Anthony Davis, que anotou 29 pontos e conquistou 15 rebotes. Contudo, LeBron James fez um jogo apagado, com apenas 11 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Lakers iniciou o jogo com intensidade e abriu frente logo no início. Na metade do período, o time angelino emplacou uma corrida de 19 a 2, com 11 pontos de Davis. O Suns tentou responder com Durant e Booker, mas o astro do Lakers seguiu pegando fogo e não permitiu a aproximação. Somente com ele no banco, nos dois minutos finais do primeiro quarto, foi que os donos da casa tiveram sucesso. Apesar disso, saíram do período perdendo por 34 a 25.

Com Davis no banco, o Phoenix aproveitou os minutos iniciais do segundo quarto para se aproximar no placar. Enquanto Durant estava fora, Booker fez cinco na sequência e deixou o Suns na frente do Lakers no placar: 36 a 34. Davis, então, voltou para quadra e o Lakers voltou a abrir dez de vantagem. Apesar disso, o Suns já havia esquentado e voltou a igualar o jogo. Com 39 segundos para o intervalo, Booker converteu do perímetro e colocou Phoenix na frente.

A volta do intervalo trouxe um jogo equilibrado. Austin Reaves converteu de três para o Lakers, mas Tyus Jones devolveu na sequência. Os times seguiram trocando cestas e a equipe californiana recuperou a ponta após dois pontos de Reaves. Nos segundos finais, Gabe Vincent abriu nove de vantagem para o Lakers, mas com Durant e Booker, o Suns teve dificuldades. Então, mandou o jogo para o quarto período com placar 83 a 76 para Los Angeles.

Royce O’Neale empatou o jogo em 84 pontos para cada lado no início do quarto período. Daí em diante, Lakers e Suns se alternaram na liderança do jogo, enquanto Durante Booker lideravam. Foi somente nos minutos finais que os donos da casa tomaram um controle maior do jogo. O’Neale abriu 107 a 104. Com seis segundos para o fim, LeBron escorregou e sofreu a falta para dois lances livres. Converteu o primeiro e errou o segundo de propósito, mas o rebote ficou com O’Neale, que encontrou Bradley Beal livre. O armador sofreu a falta, converteu os arremessos e deu números finais ao jogo.

Por fim, Booker e Durant garantiram uma grande vitória do Suns sobre o Lakers. Agora, os dois times possuem três vitórias e uma derrota.

(3-1) Los Angeles Lakers 105 x 109 Phoenix Suns (3-1)

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 29 15 3 1 3 Austin Reaves 23 8 3 2 0 Rui Hachimura 20 10 2 1 1 D’Angelo Russell 14 1 8 0 0 LeBron James 11 5 8 1 0

Três pontos: 14-32; Hachimura: 3-3

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Devin Booker 33 3 2 1 0 Kevin Durant 30 8 4 0 4 Bradley Beal 15 3 4 2 1 Royce O’Neale 12 9 4 0 2 Tyus Jones 7 6 5 3 0

Três pontos: 11-36; Booker: 3-8

(1-2) Denver Nuggets 127 x 125 Toronto Raptors (1-3)

Nuggets

Jogador PTS REB AST STL BLK Nikola Jokic 40 10 4 1 2 Jamal Murray 17 9 7 1 0 Christian Braun 17 4 2 1 1 Aaron Gordon 16 11 8 2 1 Michael Porter 13 9 2 0 1

Três pontos: 9-20; Jokic: 3-5

Raptors

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 21 12 9 5 1 RJ Barrett 20 5 3 0 0 Jakob Poeltl 16 19 2 0 1 Davion Mitchell 16 2 6 0 1 Ochai Agbaji 15 7 0 1 1

Três pontos: 10-35; Mitchell: 3-6

(2-2) Houston Rockets 106 x 101 San Antonio Spurs (1-2)

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 36 1 2 0 0 Jabari Smith 17 8 1 0 0 Alperen Sengun 12 12 5 1 1 Fred VanVleet 11 3 9 2 0 Tari Eason 6 5 2 2 0

Três pontos: 15-37; Green: 7-13

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK Jeremy Sochan 22 9 4 0 1 Chris Paul 16 1 3 1 0 Malaki Branham 15 1 1 1 0 Victor Wembanyama 14 20 5 0 4 Zach Collins 11 3 1 2 0

Três pontos: 10-33; Branham: 3-5

(2-2) Chicago Bulls 126 x 123 Memphis Grizzlies (2-2)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Zach LaVine 30 3 4 1 0 Nikola Vucevic 22 7 5 0 1 Coby White 20 2 5 0 0 Jalen Smith 16 7 1 1 0 Josh Giddey 12 13 8 1 1

Três pontos: 25-53; White: 5-10

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Desmond Bane 30 7 4 0 0 Jaren Jackson Jr. 19 6 1 1 3 Jake LaRavia 17 9 5 0 0 Scotty Pippen Jr. 14 4 10 1 1 Santi Aldama 11 13 7 0 1

Três pontos: 14-43; Bane: 6-10

(0-3) Utah Jazz 102 x 110 Dallas Mavericks (2-1)

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK Collin Sexton 23 4 2 1 0 Lauri Markkanen 17 9 2 0 0 Keyonte George 17 5 5 1 0 John Collins 16 6 3 1 1 Walker Kessler 12 11 1 2 2

Três pontos: 10-35; Markkanen: 3-5

Dallas

Jogador PTS REB AST STL BLK Kyrie Irving 23 6 9 1 1 Klay Thompson 18 4 2 0 0 Luka Doncic 15 9 8 2 1 Dereck Lively 14 4 2 1 3 PJ Washington 12 11 2 4 2

Três pontos: 11-39; Thompson: 4-11

(1-3) Portland Trail Blazers 98 x 111 Sacramento Kings (1-2)

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Deandre Ayton 20 11 1 0 0 Scoot Henderson 18 4 5 0 0 Jabari Walker 15 6 0 0 0 Anfernee Simons 12 1 3 0 0 Jerami Grant 7 8 2 1 1

Três pontos: 4-22; Simons: 1-7

Sacramento

Jogador PTS REB AST STL BLK De’Aaron Fox 24 6 3 2 0 DeMar DeRozan 23 4 3 3 0 Kevin Huerter 18 1 4 0 3 Domantas Sabonis 16 13 7 0 0 Malik Monk 12 4 0 1 1

Três pontos: 14-35; Huerter: 4-9

(1-3) Indiana Pacers 115 x 119 Orlando Magic (3-1)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Pascal Siakam 26 9 4 2 0 Tyrese Haliburton 19 9 10 1 0 Obi Toppin 14 2 0 0 0 Andrew Nembhard 13 3 7 1 0 Myles Turner 13 5 0 0 0

Três pontos: 13-29; Haliburton: 4-9

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Paolo Banchero 50 13 9 1 2 Jalen Suggs 25 5 7 1 1 Moritz Wagner 14 4 1 0 0 Wendell Carter 11 10 1 1 0 Anthony Black 8 3 3 2 1

Três pontos: 13-41; Suggs: 6-13

(4-0) Cleveland Cavaliers 110 x 104 New York Knicks (1-2)

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Darius Garland 34 3 3 2 2 Donovan Mitchell 25 2 5 0 0 Evan Mobley 17 8 1 0 3 Jarrett Allen 15 15 1 1 0 Sam Merrill 6 2 2 1 0

Três pontos: 12-36; Garland: 5-8

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 21 3 7 0 0 Mikal Bridges 19 6 3 2 1 Josh Hart 16 13 2 3 0 OG Anunoby 15 2 2 2 1 Karl-Anthony Towns 13 10 3 1 0

Três pontos: 9-28; Hart: 2-5

(0-4) Detroit Pistons 98 x 106 Miami Heat (2-1)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 24 8 6 2 1 Tim Hardaway Jr. 20 0 1 0 0 Jaden Ivey 18 4 1 2 0 Jalen Duren 10 11 2 0 3 Tobias Harris 9 10 1 1 1

Três pontos: 14-38; Ivey: 5-9

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK Jimmy Butler 23 4 7 4 0 Terry Rozier 20 5 3 1 0 Tyler Herro 19 4 6 1 0 Bam Adebayo 12 10 4 3 3 Jaime Jaquez Jr. 12 9 0 3 0

Três pontos: 15-47; Rozier: 5-12

(1-3) Milwaukee Bucks 108 x 119 Boston Celtics (4-0)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Damian Lillard 33 7 7 2 1 Giannis Antetokounmpo 30 10 6 0 0 Brook Lopez 13 6 0 2 4 Gary Trent Jr. 10 3 1 2 0 Bobby Portis 4 6 0 0 1

Três pontos: 8-31; Lillard: 2-8

Boston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jaylen Brown 30 6 4 0 0 Payton Pritchard 28 5 3 2 0 Jrue Holiday 21 4 3 0 0 Jayson Tatum 15 8 4 2 1 Derrick White 13 3 8 1 1

Três pontos: 18-47; Pritchard: 8-12

(1-2) Washington Wizards 121 x 119 Atlanta Hawks (2-2)

Washington

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Poole 26 1 5 2 0 Kyle Kuzma 25 11 7 0 0 Corey Kispert 21 4 1 1 0 Bilal Coulibaly 17 2 3 2 0 Carlton Carrington 13 3 2 1 0

Três pontos: 21-44; Poole: 6-8

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Johnson 29 12 7 1 1 Clint Capela 16 4 2 1 1 Larry Nance 15 3 4 2 1 Trae Young 14 8 13 1 1 Garrison Mathews 14 0 2 0 0

Três pontos: 15-40; Mathews: 4-9

