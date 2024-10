Suns: Lenda, Kevin Durant atinge marca histórica na NBA

Na vitória do Phoenix Suns sobre o Dallas Mavericks por 114 a 102, o astro Kevin Durant atingiu mais uma marca histórica na NBA. Agora, ele é o oitavo jogador em todos os tempos da liga a superar os 29 mil pontos. Durant precisava de apenas 21 para superar a barreira, mas com os 31 sobre o Mavs, o ala já soma 29010 desde seu início na liga.

“Superei algumas marcas desde que cheguei ao Suns. Então, tenho que dar crédito a todos que me ajudaran desde quando eu era um jovem na liga. Colegas que me passaram a bola, criaram situações para que eu pudesse pontuar, além de técnicos que criaram jogadas. Acho que, quando eu consigo marcas assim, penso muito neles”, afirmou. “Só estou grato por ter tido tantas pessoas boas que me ajudaram enquanto estou na NBA, quando precisei delas e me motivaram”.

Para ter uma ideia do feito de Kevin Durant, o cestinha do Suns só está atrás de outras sete lendas da NBA: Kareem Abdul-Jabbar, Karl Malone, Kobe Bryant, Michael Jordan, Dirk Nowitzki, Wilt Chamberlain e LeBron James. Vale lembrar, ainda, que ele ficou uma temporada inteira sem atuar, por conta de lesão no tendão de Aquiles.

Então, Durant retornou às quadras um ano depois e, mesmo assim, perdeu diversos jogos no Nets por outras contusões. Apenas em 2023/24, quando esteve em 75 jogos, ele conseguiu participar de uma temporada completa.

“Que tributo a um grande talento geracional”, afirmou o técnico Mike Budenholzer. “Mas eu sinto que tenho muita sorte em estar próximo a ele todos os dias”.

Sob contrato até a temporada 2025/26, ele ainda não estendeu. Entretanto, é pouco provável que Kevin Durant esteja próximo de encerrar sua carreira na próxima campanha. Aliás, de acordo com rumores, o jogador planeja seguir no Suns por mais dois ou três anos após a conclusão de seu vínculo. Em 2024/25, seu salário é de 51.2 milhões.

Durant, de 36 anos, possui médias de 27.3 pontos, 7.0 rebotes e 4.4 assistências, além de um aproveitamento de 38.7% do perímetro na carreira. Desde 2007/08 na NBA, ele acumula passagens por Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors, Brooklyn Nets e Suns.

No entanto, Durant e o Suns possuem pouco tempo para comemoração. Isso porque nesta segunda-feira a equipe encara o Los Angeles Lakers, a sua quarta partida na temporada 2024/25 da NBA.

