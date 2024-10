Entre patrocínios e salários, Forbes aponta jogadores mais bem pagos da NBA

Os jogadores da NBA conquistam valores milionários com patrocínios e salários dentro e fora das quadras. Somente na temporada 2024/25, por exemplo, a revista Forbes estima que os dez jogadores mais bem pagos da liga somam juntos US$787 milhões em faturamentos. O valor é o maior da história da liga, desde que a revista norte-americana passou a computar os números.

O valor multimilionário inclui US$ 293 milhões fora das quadras, especialmente por patrocínios. O líder no quesito é LeBron James, que acumula US$80 milhões em contratos de publicidade. Na sequência, Stephen Curry, com US$50 milhões, seguido por Kevin Durant e Giannis Antetokounmpo, com US$50 milhões e US$45 milhões, respectivamente.

Somente com os contratos na NBA, por outro lado, Curry é o líder. O astro do Golden State Warriors se tornou o primeiro jogador com um salário acima de US$50 milhões. Além disso, durante a temporada 2026/27, ele é projetado como o primeiro a quebra US$60 milhões no teto salarial de uma equipe.

Publicidade

Os ganhos de Curry representam uma crescente nos salários dos jogadores da NBA. Para se ter uma ideia, LeBron James se tornou o mais bem pago da liga quando assinou por US$20,6 milhões. Para a atual temporada da NBA, 82 jogadores ultrapassarão o valor, segundo dados do Spotrac.

No geral, ainda assim, LeBron segue sendo o jogador mais bem pago da NBA. Para 2024/25, o craque de 40 anos chega ao 11º ano na liderança, graças ao seu salário de US$48,7 milhões e mais os US$80 milhões em patrocínios. Portanto, um total de US$128,7 milhões, superando os US$124,5 milhões que arrecadou em 2022-23.

Publicidade

Então, confira a lista da Forbes de jogadores mais bem pagos entre salários e patrocínios da NBA em 2024/25:

10. Bradley Beal – US$57.7 milhões

Bradley Beal é o nome mais surpreendente da lista. Apesar de não ser um futuro Hall da Fama como os demais, ele aparece graças ao seu salário anual de US$50,2 milhões com o Phoenix Suns. Além disso, fora das quadras, o ala-armador acumula cerca de US$7,5 milhões em contratos de publicidade.

Publicidade

9. Luka Doncic – US$58 milhões

Luka Doncic é o mais jovem da lista de jogadores mais bem pagos da NBA. Na atual temporada, ele caminha para um contrato de US$215.1 milhões por cinco anos com o Mavericks. Ou seja, US$43 milhões neste ano. Fora da quadra, por sua vez, ele soma US$15 milhões. Porém, a projeção é de que em breve ele aumente ainda mais a fortuna atual, já que é elegível para uma extensão super máxima de US$346 milhões por cinco anos.

8. Devin Booker – US$58.2 milhões

Devin Booker é o segundo nome do Phoenix Suns a aparecer na lista. Diferente de Beal, no entanto, ele tem correspondido nos últimos anos e é o principal ídolo do atual elenco do time de Arizona. Como resultado, receberá US$49.2 milhões em quadra, enquanto soma mais US$9 milhões em seus contratos de patrocínio.

Publicidade

7. Jimmy Butler – US$58.8 milhões

Jimmy Butler é o grande nome do atual elenco do Miami Heat. Desse modo, ele terá um ganho de US$48.8 milhões com a equipe. Fora das quadras, enquanto isso, seu ganho é avaliado em US$10 milhões pela Forbes. No entanto, a presença do ala na lista para o ano que vem não é garantida, uma vez que está em seu ano final de contrato na NBA e ainda não renovou.

6. Joel Embiid – US$61.4 milhões

Joel Embiid foi o MVP da NBA na temporada 2022/23. Além disso, é o principal jogador do Philadelphia 76ers. Não à toa, assim, tem um salário de US$51.4 milhões para a próxima temporada da NBA. Diferente de outros ex-MVPs, porém, o astro não é um grande rosto publicitário, com US$ 0 milhões em ganhos projetados fora da liga.

Publicidade

Leia mais!

5. Damian Lillard – US$64.8 milhões

Damian Lillard não ultrapassou a casa de US$50 milhões em salários para a nova temporada. Isso porque ele tem um salário anual de US$48.8 milhões com o Milwaukee Bucks. Porém, diferente dos anteriores, ele terá um ganho de US$16 milhões com contratos publicitários para 2024/25.

4. Giannis Antetokounmpo – US$93.8 milhões

O craque Giannis Antetokounmpo representa um salto em relação aos nomes já citados. O astro do Milwaukee Bucks, afinal, é um dos que tem um ganho publicitário tão grande quanto o salário na NBA. Dentro de quadra, por exemplo, ele tem um salário de US$48.8 milhões. Fora dela, por sua vez, de US$45 milhões.

Publicidade

3. Kevin Durant – US$99.9 milhões

Kevin Durant está próximo de US$100 milhões em contratos este ano. Um dos maiores nomes da história da NBA, o camisa 35 do Suns tem um salário anual de US$49.9 milhões. Fora das quadras, enquanto isso, um dos rostos da Nike soma US$50 milhões com seus acordos de publicidade.

2. Stephen Curry – US$105.8 milhões

Stephen Curry é o primeiro nome da lista a ultrapassar a casa de US$100 milhões. Como mencionado, o astro do Warriors é o jogador com o maior salário na NBA, com US$55.8 milhões em 2024/25. Com publicidades, o craque se destaca por ser o rosto da Under Armour e ter a Curry Brand. Dessa forma, somado a outros acordos, ele tem US$50 milhões em ganhos com patrocínios.

Publicidade

1. LeBron James – US$128.7 milhões

Por fim, LeBron James é quem lidera o ranking de jogadores mais bem pagos entre salários e patrocínios da NBA em 2024/25. Em reta final de carreira, o craque do Los Angeles Lakers ainda tem um dos maiores salários da liga, com US$48.7 milhões para próxima temporada. O camisa 23, porém, se destaca mesmo por seus patrocínios, que o renderão US$80 milhões no ano.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA