Fora da NBA, ex-técnico de Suns e Pistons surpreende em novo cargo

Antigo técnico de Phoenix Suns e Detroit Pistons, Monty Williams surpreendeu com um cargo fora da NBA. De acordo com a ESPN, o treinador acertou com a escola TMI Episcopal, em San Antonio. No high school, ele terá a oportunidade de treinar seus filhos, os jovens Elijah e Micah.

A contratação de Williams foi anunciada pela TMI Episcopal. A escola, desse modo, comemorou a adição de um treinador com vasta experiência na NBA. O técnico, aliás, foi eleito o melhor ano da NBA durante a temporada 2021/22, sendo finalista da liga no ano anterior pelo Phoenix Suns.

“O técnico Williams traz uma vasta experiência em treinamentos, incluindo suas funções na NBA como treinador de Pistons e Suns”, iniciou a publicação no Instagram. “Ele e sua esposa Lisa se mudaram recentemente para San Antonio e são pais de Elijah, da turma de 2026, e Micah, da turma de 2029. Estamos empolgados em recebê-lo nesta posição e ansiosos pelo futuro do nosso programa de basquete sob sua liderança”, completou.

O anúncio de Williams no novo cargo é certamente surpreendente em toda a NBA. O treinador, afinal, se consolidou como um dos principais da sua função nas últimas temporadas. O principal trabalho aconteceu no Phoenix Suns, entre 2019 e 2023. Com Chris Paul e Devin Booker, ele liderou a franquia às finais da NBA em 2021, além de ter vencido o prêmio de Técnico do Ano em 2021/22.

Em 2023/24, porém, Williams decidiu se afastar da NBA para cuidar da sua esposa, diagnosticada com câncer. O Detroit Pistons, por sua vez, fez uma proposta irrecusável de US$78 milhões por seis temporadas e conseguiu convencer o técnico. Entretanto, o trabalho durou apenas um ano, após ele não conseguir liderar a reconstrução do time de Michigan.

A demissão deixou US$65 milhões restantes no contrato de Williams. Assim, ele terá os próximos cinco anos para receber o valor remanescente. Enquanto isso, poderá se dedicar ao trabalho na TMI Episcopal, para desenvolver a carreira de seus dois filhos no basquete norte-americano.

Williams, portanto, encerra momentaneamente sua carreira na NBA. Além das passagens por Suns e Pistons, ele trabalho como assistente técnico no San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers, Oklahoma City Thunder e Philadelphia 76ers. Em 2016, aliás, ele atuou também como presidente de operações no Spurs.

