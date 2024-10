Carmelo Anthony revela: “LeBron James e eu quase jogamos no Bulls”

LeBron James e Carmelo Anthony são amigos e jogaram juntos no Los Angeles Lakers. Mas pouco mais de dez anos antes, eles estiveram muito próximos do Chicago Bulls. Em julho, no Podcast P, de Paul George, Anthony revelou que a ideia quase aconteceu.

“Era para ter Chris Bosh e Dwyane Wade no Miami Heat, enquanto LeBron James e eu jogaríamos em outro lugar”, disse Carmelo Anthony. “Mas a gente não sabia exatamente onde. Nós queríamos o New York Knicks ou Chicago Bulls. Chicago estava nos nossos planos. Mas se não desse certo em Nova York, a ideia era Chicago”.

Wade, James e Anthony sempre quiseram jogar juntos e quase conseguiram. No fim das contas, LeBron atuou com cada um deles, mas nunca com todos. E ainda tinha Chris Paul, que acabou indo para o Los Angeles Clippers em troca. O único que não teve a chance de estar ao lado de um deles foi justamente o armador.

Publicidade

“Eu estava em Denver, enquanto ele estava em Cleveland e veio a agência livre. Mas na época, eu não entendia bem o acordo coletivo de trabalho da NBA. Então, acabei ficando no Denver Nuggets e LeBron foi para Miami”, concluiu.

Por fim, James atuou ao lado de Wade e Bosh no Heat por quatro anos. Lá, eles foram às finais nas quatro temporadas, obtendo dois títulos.

Leia mais

Carmelo Anthony, por sua vez, foi em troca para o Knicks no meio de 2010/11. Ele atuou na equipe até 2016/17, quando foi para o Oklahoma City Thunder atuar ao lado de Paul George. Mas a parceria com George durou apenas um ano. Anthony foi em troca para o Atlanta Hawks e pediu para ser dispensado. Então, ele assinou com o Houston Rockets, um dos grandes problemas em sua carreira.

Publicidade

Após os dez primeiros jogos de 2018/19, sendo oito vindo do banco, direção e comissão técnica afastaram o jogador até janeiro de 2019, quando ele foi em troca para o Bulls. No entanto, Anthony jamais atuou pelo time de Chicago. Depois de nova dispensa, o ala ficou aguardando propostas, que só vieram, de fato, durante a temporada 2019/20 com o Portland Trail Blazers.

Foram duas campanhas em Portland e a chance de atuar ao lado de LeBron no Lakers, mas durou apenas uma temporada, em 2021/22.

Sem propostas, Carmelo Anthony encerrou sua carreira em maio de 2023. Em 1260 jogos, ele obteve médias de 22.5 pontos, 6.2 rebotes e converteu 35.5% dos arremessos de três. Anthony é o 12° jogador com mais pontos na história da NBA, com 28.289.

Publicidade

Enquanto isso, LeBron James inicia, nesta terça-feira, a sua vigésima segunda temporada na NBA.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA