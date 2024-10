“Estou no Bucks para ser campeão da NBA”, avisa Gary Trent Jr.

O Milwaukee Bucks fechou uma das contratações mais inesperadas da offseason da NBA ao assinar com Gary Trent Jr. A franquia, afinal, só tinha o salário mínimo a oferecer na agência livre. Ou seja, o ala-armador topou ganhar US$16 milhões a menos em relação à temporada anterior para atuar no Wisconsin. É um preço enorme, mas válido a pagar pela chance de competir pelo título da liga.

“Eu estou aqui para ser campeão, antes de tudo. Então, tudo o que farei é no sentido de ajudar a nossa equipe a alcançar esse objetivo. O meu foco está em entrar em quadra, jogar o meu melhor basquete e, assim, tentar vencer um campeonato. É claro que vou ter alguns objetivos pessoais também. Mas sinto que, com um título, vou atingi-los de forma natural”, disse o atleta, em entrevista ao site SportsKeeda.

É verdade que a escolha de Trent não teve só o desejo de ser campeão como motivação. Ele era agente livre do Toronto Raptors, mas não houve interesse dos canadenses na renovação. Outros times também não tinham o jogador como prioridade no mercado, então ficou sem muitas opções. O Bucks parece um “prêmio de consolação”, mas ele garante que vê futuro na franquia.

“Só estou com 25 anos, então tenho muito a crescer como jogador ainda. Milwaukee é uma grande oportunidade para mim porque posso estabelecer casa como parte de um projeto longo. E a franquia, além disso, é excelente. Temos bons jogadores, comando sólido e um vestiário com energia positiva. Certamente, foi uma ótima experiência até agora”, celebrou o ala-armador de 25 anos.

Boa companhia

Atuar pelo Bucks e competir pelo título não só permite que a NBA preste atenção outra vez em Gary Trent Jr. Também o coloca ao lado de dois dos melhores atletas da história recente da liga. O ala-armador conta que a presença dos astros Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard também influenciou em sua decisão. Ele acredita que só tem a ganhar como companheiro de ambos.

“Jogar com dois dos 75 melhores jogadores da história da NBA é algo extraordinário. A abordagem deles, em primeiro lugar, faz com que todos cresçam em torno dos dois. E, mais do que isso, passam a jogar com o foco de ambos. Precisamos atuar no ritmo de ambos e, assim, vamos encontrar o caminho ideal”, projetou a escolha de segunda rodada do draft de 2018.

A capacidade de arremesso de Trent, a princípio, pode espaçar a quadra para Lillard e Antetokounmpo. E, ao mesmo tempo, a forma como ambos atraem a defesa vai abrir espaços para o ala-armador. “Sabemos como Giannis gosta de pontuar, assim como Damian. Então, nós temos que jogar a partir deles. Só temos que aproveitar o espaço que criam e sabermos o que fazer com isso”, completou.

Marcação

Mas Trent não vai ajudar só no espaçamento de quadra para os astros do Bucks. O ala-armador também é conhecido por ser, quando engajado, um jogador defensivo que pressiona o perímetro. Ele pode ser um marcador importante, mas nem sempre exibe a consistência e intensidade necessárias para isso. Ele está disposto a ter a sua melhor temporada defensiva da carreira em Milwaukee.

“Marcar em alto nível é muito importante para mim. Afinal, um dos meus papeis assim que entro em quadra é ajudar a defesa pressionando o homem da bola. É verdade que preciso melhorar nesse sentido também. Mas vou fazê-lo defendendo com intensidade sempre que estiver em quadra. Viver cada posse de uma vez”, finalizou o filho do ex-jogador Gary Trent.

