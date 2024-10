Trey Murphy estende contrato com Pelicans

O jovem Trey Murphy fechou uma extensão de contrato com o New Orleans Pelicans. De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o acordo é válido por quatro temporadas. Nesse período, o atleta de 24 anos vai receber US$112 milhões em salários.

No entanto, o novo vínculo de Murphy começará a vigorar apenas em 2025. Na próxima temporada, aliás, o atleta vai receber US$5,1 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Dessa forma, a extensão prévia de contrato não só impedirá que Trey Murphy teste o mercado como agente livre no ano que vem, mas assegura a sua permanência no Pelicans até 2029. A renovação do vínculo com o ala era prioridade da franquia antes do início da temporada. Esta segunda-feira (21), aliás, é o último dia para extensões prévias na NBA.

Décima sétima escolha do Draft de 2021, Murphy já disputou 198 jogos pelo Pelicans. Em cerca de 25 minutos por partida, o ala obteve médias de 11,7 pontos e 3,6 rebotes. Além disso converteu 39,2% das bolas de três. A melhor temporada do jogador na NBA foi a última, quando ele fez 14,8 pontos e 4,9 rebotes, em 57 partidas. Isso porque ele perdeu os dois primeiros meses da campanha por conta de uma ruptura parcial do menisco esquerdo.

A renovação de contrato mostra que Trey Murphy é considerado uma peça importante para o futuro do Pelicans. O ala atua como um 3-and-D, algo tão visado na NBA atual. Ou seja, é um defensor versátil que tem facilidade em espaçar a quadra com seu arremesso consistente do perímetro.

De acordo com a ESPN, Murphy e o companheiro CJ McCollum são os únicos atletas da história da franquia a converter pelo menos 150 bolas de três em duas temporadas seguidas. Além disso, o ala chama a atenção pela eficiência defensiva. Em 2023/24, os adversários acertaram somente 42,2% dos arremessos quando marcados pelo camisa 25. Essa foi a quinta pior porcentagem entre 201 jogadores que defenderam pelo menos 500 arremessos.

Desse modo, Murphy possui um ótimo encaixe com o astro da equipe, Zion Williamson. Por essas razões, o técnico Willie Green já deixou claro que admira o ala.

“Trey se movimenta muito para alguém de 2,06m de altura. Pode marcar e, acima de tudo, é um ótimo arremessador. Sabemos que tem um arremesso muito bom e, por isso, queremos que tente sempre que estiver livre. Afinal, quando arremessa com confiança, ele ‘destrava’ o jogo para todos porque obriga a marcação a abrir”, elogiou o treinador.

Mas, pelo segundo ano consecutivo, Murphy vai perder o começo da temporada. No início do mês, o ala distendeu o músculo posterior da coxa direita. Desse modo, ele será reavaliado nos próximos dias. O Pelicans estreia nesta quarta-feira (23). O adversário será o Chicago Bulls, em New Orleans.

