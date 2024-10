Anthony Davis domina e Lakers vira sobre o Suns

O Los Angeles Lakers segue invicto na temporada 2024/25 da NBA, após grande virada sobre o Phoenix Suns, em noite de Anthony Davis. A equipe chegou a estar 22 pontos atrás no placar, mas saiu com a vitória por 123 a 116. A rodada dessa sexta-feira (25) ainda contou com outros nove jogos.

A equipe da Califórnia tem seu melhor começo de temporada desde 2010/11, com duas vitórias iniciais. E elas foram sobre dois dos melhores times do Oeste. Mas a NBA não para e já nesse sábado (26), a boa fase será testada em duelo com o Sacramento Kings. Aliás, o jogo será na Crypto Arena.

Por outro lado, Phoenix cai pela primeira vez na temporada após sua tour inicial por Los Angeles. Apesar de vencer o Clippers, o Suns não foi páreo para o Lakers de Anthony Davis. Assim como o rival, a franquia volta a jogar nesse sábado, em duelo com um de seus rivais recentes na conferência, o Dallas Mavericks.

Então, confira como foi a grande virada do Los Angeles Lakers de Anthony Davis sobre o Phoenix Suns de Kevin Durant.

Reação e disciplina em Los Angeles

Se tem uma coisa que o Lakers de JJ Redick pode dizer que é em seus primeiros jogos, é disciplinado. O começo foi muito difícil, com um Phoenix que jogou muito bem no ataque e estava quente do perímetro. Rapidamente, parecia ser uma daquelas noites em que Los Angeles poderia se desesperar e ter um fim rápido. Mas não foi o que aconteceu.

A equipe nunca perdeu a compostura, cometendo poucos erros de ataque e cedendo poucos rebotes ofensivos ao rival. Quando a execução de Phoenix começou a ser menos incrível no meio do segundo quarto, a equipe encontrou o caminho: O pick-and-roll entre Austin Reaves e Anthony Davis. Além disso, a defesa intensa foi vital. Uma desvantagem de 22 pontos se transformou em apenas nove ainda no primeiro tempo.

Em meio a tudo isso, LeBron James tinha uma noite apagada. Mas depois de marcar só quatro pontos no primeiro tempo, ele explodiu no terceiro período. Foram 11 pontos, três assistências, duas bolas de três, convertendo alguns lances difíceis. Era o que a equipe precisava. Com 35 pontos nos doze minutos iniciais do terceiro quarto, Los Angeles, acima de tudo, tomou o controle da partida. O time já foi para o último período em vantagem.

Então, o trio continuou dominando e ainda ganhou a companhia de Rui Hachimura. O Suns, que sobretudo, não conseguiu retomar sua execução, tentou até mesmo jogar com Kevin Durant de pivô para recuperar algum ritmo ofensivo. Porém, todas as tentativas ajudaram Los Angeles, que passou a pegar vários rebotes ofensivos. Por fim, vitória assegurada com muito mais tranquilidade do que qualquer um que viu o primeiro tempo esperava.

Inconstância em Phoenix

O Suns já tinha tido tempos distintos na vitória sobre o Clippers há dois dias. A tendência, então, continuou no segundo jogo da campanha. Afinal, Phoenix pareceu ter duas versões totalmente diferentes durante a partida contra Los Angeles. E acredite, foi bem legal de ver até o meio do segundo quarto.

A execução ofensiva, acima de tudo, estava em alta. Para se ter uma noção, a equipe converteu oito bolas de três só no primeiro quarto, com 14 assistências para 15 conversões de arremesso. Kevin Durant, Bradley Beal e Devin Booker estavam muito quentes. Mas foi a construção das jogadas com muita movimentação e rotação de bola, que chamou a atenção.

Mas as flores logo acabaram. Afinal, já no segundo quarto, os erros de ataque começaram a aparecer. Foram oito só naqueles doze minutos, onde uma vantagem tranquila se transformou em reação do rival. Assim, naturalmente, Phoenix perdeu confiança em rodar a bola e passou a tentar mais isolações, aproveitando os craques quentes. Mas não conseguiu, e Anthony Davis trouxe o Lakers para um jogo que o Suns dominava.

Além do ritmo ofensivo, a defesa caiu muito no segundo tempo. Não foi uma grande noite de Jusuf Nurkic na proteção de aro, e as rotações mais baixas do fim do jogo, não conseguiram ajudar. Phoenix até chegou a diminuir a vantagem de 12 pontos que o Lakers abriu no meio do quarto período, no entanto, não o suficiente para deixar as coisas mais interessantes.

Então, a equipe mostrou suas duas faces novamente. Um time que melhorou muito, por exemplo, na rotação de bola. Mas que ainda precisa ter mais consistência para diminuir os riscos de derrota.

(1-1) Phoenix Suns 123 x 116 Los Angeles Lakers (2-0)

Phoenix

Jogador PTS REB AST STL BLK Kevin Durant 30 4 6 0 1 Devin Booker 23 3 4 1 1 Bradley Beal 15 1 9 2 1 Tyus Jones 14 2 4 1 0 Ryan Dunn 9 3 1 0 0

Três pontos: 17-37; Booker: 4-10

Los Angeles

Jogador PTS REB AST STL BLK Anthony Davis 35 8 4 1 2 Austin Reaves 26 4 8 3 1 LeBron James 21 4 8 0 0 Rui Hachimura 14 7 2 0 0 Dalton Knecht 8 1 2 1 0

Três pontos: 14-27; Reaves: 5-7

Além da vitória do Lakers de Anthony Davis sobre o Suns de Kevin Durant, a rodada teve outros nove jogos. As seguintes equipes venceram: Warriors, Knicks, Bulls, Cavaliers, Rockets, Magic, Pelicans, Hawks e Raptors. Então, confira os números dessas partidas.

(0-2) Brooklyn Nets 101 x 116 Orlando Magic (2-0)

Brooklyn

Jogador PTS REB AST STL BLK Cam Thomas 24 6 3 0 0 Dennis Schroder 20 1 6 1 0 Dorian Finney-Smith 15 6 0 1 0 Cam Johnson 12 2 2 0 1 Ziaire Williams 7 7 1 1 0

Três pontos: 14-37; Schroder: 3-4

Orlando

Jogador PTS REB AST STL BLK Franz Wagner 29 6 5 1 0 Mo Wagner 18 3 0 1 1 Paolo Banchero 15 6 9 0 1 Wendell Carter Jr. 8 11 4 2 0 Anthony Black 10 3 5 0 2

Três pontos: 15-30; Wagner: 3-6

(0-2) Philadelphia 76ers 107 x 115 Toronto Raptors (1-1)

Philadelphia

Jogador PTS REB AST STL BLK Kelly Oubre Jr. 28 2 2 2 0 Tyrese Maxey 24 2 4 1 0 Kyle Lowry 14 1 2 3 0 Andre Drummond 11 9 0 4 2 Caleb Martin 11 5 4 0 1

Três pontos: 9-29; Lowry: 3-5

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK Scottie Barnes 27 5 4 2 1 Jakob Poeltl 19 9 3 0 4 Jonathan Mogbo 12 9 5 2 3 Ochai Agbaji 12 8 1 2 0 Jamison Battle 12 6 0 0 0

Três pontos: 6-23; Battle: 2-3

(1-1) Charlotte Hornets 120 x 125 Atlanta Hawks (2-0)

Charlotte

Jogador PTS REB AST STL BLK LaMelo Ball 34 5 4 1 1 Miles Bridges 27 5 0 0 1 Tre Mann 17 3 4 1 0 Nick Richards 12 13 2 0 1 Grant Williams 9 4 6 1 0

Três pontos: 21-51; Ball: 9-14

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK Trae Young 38 8 10 4 0 De’Andre Hunter 24 7 3 0 1 Dyson Daniels 18 1 4 2 2 Jalen Johnson 16 7 3 2 2 Onyeka Okongwu 7 8 3 1 0

Três pontos: 14-38; Young: 5-14

(0-2) Detroit Pistons 101 x 113 Cleveland Cavaliers (2-0)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 33 4 6 0 0 Jaden Ivey 22 5 4 0 0 Malik Beasley 13 4 1 0 1 Tobias Harris 10 5 4 1 1 Tim Hardaway Jr. 9 3 1 0 0

Três pontos: 13-32; Hardaway: 3-5

Cleveland

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 19 2 5 0 0 Dean Wade 19 5 1 2 0 Jarrett Allen 17 11 2 1 1 Evan Mobley 16 6 3 4 2 Darius Garland 13 2 6 1 0

Três pontos: 13-34; Wade: 5-7

(1-1) Indiana Pacers 98 x 123 New York Knicks (1-1)

Indiana

Jogador PTS REB AST STL BLK Bennedict Mathurin 20 2 1 1 0 Myles Turner 13 7 1 0 3 Pascal Siakam 12 5 2 0 0 Jarace Walker 12 4 3 2 0 Isaiah Jackson 10 5 2 1 0

Três pontos: 3-30; Mathurin: 2-5

New York

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Brunson 26 5 5 0 0 Karl-Anthony Towns 21 15 0 1 2 Mikal Bridges 21 1 5 1 0 Josh Hart 20 10 3 1 0 OG Anunoby 14 4 1 1 0

Três pontos: 12-27; Brunson: 3-5

(1-1) Memphis Grizzlies 108 x 128 Houston Rockets (1-1)

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK Ja Morant 24 0 2 0 0 Desmond Bane 17 3 4 2 2 Zach Edey 13 9 1 1 1 Scotty Pippen Jr. 13 3 4 0 0 Jaylen Wells 8 4 0 0 0

Três pontos: 10-28; Pippen: 2-3

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK Jalen Green 22 6 4 3 1 Dillon Brooks 18 4 0 2 0 Alperen Sengun 16 15 2 1 0 Fred VanVleet 16 3 3 1 0 Jabari Smith Jr. 14 16 4 0 2

Três pontos: 17-43; VanVleet: 5-9

(1-1) Chicago Bulls 133 x 122 Milwaukee Bucks (1-1)

Chicago

Jogador PTS REB AST STL BLK Coby White 35 6 5 4 0 Zach LaVine 25 5 1 0 2 Nikola Vucevic 22 10 4 0 0 Josh Giddey 17 6 9 0 0 Patrick Williams 13 5 2 3 0

Três pontos: 21-47; White: 7-13

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 38 11 5 0 0 Damian Lillard 28 4 8 0 0 Bobby Portis 9 12 1 1 0 Taurean Prince 11 8 2 1 0 Gary Trent Jr. 10 1 2 2 0

Três pontos: 13-40; Green: 3-4

(2-0) Golden State Warriors 127 x 86 Utah Jazz (0-2)

Golden State

Jogador PTS REB AST STL BLK Buddy Hield 27 4 6 1 0 Stephen Curry 20 3 4 2 0 Brandin Podziemski 15 5 1 1 1 Andrew Wiggins 10 13 5 0 2 Trayce Jackson-Davis 12 9 2 0 0

Três pontos: 20-50; Hield: 7-9

Utah

Jogador PTS REB AST STL BLK John Collins 14 7 4 1 1 Lauri Markkanen 13 8 2 1 0 Keyonte George 12 2 3 2 0 Collin Sexton 12 2 1 0 0 Jordan Clarkson 11 1 2 0 0

Três pontos: 9-42; George: 3-8

(2-0) New Orleans Pelicans 105 x 103 Portland Trail Blazers (0-2)

New Orleans

Jogador PTS REB AST STL BLK Jordan Hawkins 24 5 0 0 0 Brandon Ingram 21 8 4 2 1 CJ McCollum 20 2 3 4 1 Zion Williamson 16 11 7 1 3 Yves Missi 8 6 2 0 2

Três pontos: 12-32; Hawkins: 4-7

Portland

Jogador PTS REB AST STL BLK Jerami Grant 34 6 1 1 3 Anfernee Simons 24 1 7 1 0 Scoot Henderson 15 1 6 3 0 Deandre Ayton 10 15 2 0 2 Kris Murray 7 3 2 0 0

Três pontos: 13-37; Grant: 8-17

