Clippers pediu astro do Warriors por Paul George

Paul George já está no Philadelphia 76ers, mas segundo o jornalista Ohm Youngmusik, da ESPN, o Los Angeles Clippers quase enviou o astro para o Golden State Warriors. A troca não ocorreu, contudo, pois o preço pedido pelo Clippers era alto demais.

“De acordo com fonte, o Clippers estava disposto a trocar Paul George com o Warriors, mas queria algo de valor em troca. A equipe tinha receio de assumir um contrato alto e ultrapassar o segundo nível do teto”, disse.

“Trocar George por Andrew Wiggins, que ainda tem três anos de contrato, US$85 milhões, só seria aceitável para L.A se recebessem um jovem jogador. Jonathan Kuminga ou Brandin Podziemski, por exemplo, mais uma ou duas escolhas de draft”, concluiu Ohm.

Publicidade

A saída de Klay Thompson após 11 temporadas no Warriors já indicava que a equipe queria tentar algo diferente. Afinal, a eliminação no play-in em 2023/24 não foi bem recebida. Por isso, a equipe foi atrás de George.

Leia mais!

Já o Clippers, viu Paul George como uma peça para ser trocada após vários insucessos na pós temporada. Além disso, a equipe não queria subir mais ainda no luxury tax. Entretanto, as franquias não conseguiram chegar num acordo. Os jogadores especulados como desejos de Los Angeles, Kuminga e Podziemski, são valiosas peças na rotação do Warriors.

Publicidade

Na última temporada, Kuminga teve médias de 16.1 pontos e 4.8 rebotes em 26.3 minutos, enquanto Podziemski, em sua temporada de calouro, anotou 9.2 pontos e 5.8 rebotes por noite, arremessando 38.5% de três pontos.

Como o pedido do Clippers foi “alto demais” por Golden State, a equipe não fechou com nenhum grande jogador. Pelo contrário. Focou em trazer bons jogadores de suporte. Hoje, tem uma das rotações mais profundas da NBA.

Como a troca não foi possível, o Clippers decidiu por não estender com George. Então, o ala saiu de graça para o 76ers. Vale dizer, contudo, que só jogou duas partidas na temporada até aqui. A equipe amarga uma das piores campanhas da NBA, sem o camisa 8 e Joel Embiid em quadra. Para piorar, Tyrese Maxey também se machucou.

Publicidade

Pelo lado do Clippers, ainda não conta com Kawhi Leonard no início de temporada. James Harden, por outro lado, tem tido bons jogos para guiar a equipe, junto de peças como Norman Powell e Ivica Zubac. A equipe aguarda o retorno de Kawhi para o próximo mês, segundo relatos.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA