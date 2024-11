Com virada incrível, Clippers conquista primeira vitória em novo ginásio

O Los Angeles Clippers enfim conquistou uma vitória em seu novo ginásio. Diante do San Antonio Spurs, a franquia da Califórnia alcançou uma virada incrível e venceu por 113 a 104, na segunda-feira (4), no Intuit Dome. Como resultado, o triunfo pôs fim a uma sequência de quatro derrotas na arena inaugura para a temporada 2024/25.

Os principais nomes do triunfo do Clippers foram Norman Powell e Amir Coffey. Com um bom aproveitamento de três pontos, os alas registraram 23 e 21 pontos, respectivamente. Além deles, James Harden e Ivica Zubac conseguiram 17 pontos cada um.

Com o bom desempenho coletivo, a equipe reverteu uma diferença de 26 pontos. Desse modo, foi a terceira maior virada na história da franquia desde 1996. Ao fim do confronto, Harden celebrou o esforço dos companheiros e a primeira vitória do Clippers no novo ginásio. “Finalmente. Conseguir uma vitória em casa é bom. Mas precisamos continuar”, disse.

Publicidade

“Vamos assistir alguns vídeos e melhorar. O processo continua. Estou feliz por tirar esse peso das costas. Agora podemos jogar mais soltos”, continuou. Na próxima quarta-feira (6), a equipe recebe o Philadelphia 76ers no Intuit Dome. O objetivo, portanto, é transformar a nova arena em uma força para o time.

O San Antonio Spurs, por sua vez, contou com um mais uma boa atuação de Victor Wembanyama. Com 24 pontos, 13 rebotes e nove tocos, o pivô não conseguiu evitar a virada. Além disso, do final do jogo, o talento francês citou a dificuldade que a ausência de Gregg Popovich causou para a equipe.

Publicidade

Leia mais!

“Claro, todos queremos ver o Pop de volta”, disse o astro. “Mas é nosso trabalho continuar jogando. Independente das condições agora. É apenas continuar jogando meu jogo. Aliás, isso inclui bolas de três. Então, se eu estiver livre, vou continuar arremessando até acertar”, acrescentou o pivô que teve 25% do perímetro.

Por fim, outro ponto que pesou no confronto foi a lesão de Jeremy Sochan. O especialista defensivo saiu ainda no segundo quarto. Desse modo, o Clippers conseguiu melhorar ofensivamente e alcançou a virada. De acordo com o técnico interino Mitch Johnson, ainda não há informações sobre o status do ala-pivô.

Publicidade

“Eu sei que ele teve algum problema com o dedo ou a mão. Eu o vi mexendo nisso durante o jogo. Não tenho certeza sobre o status. Mas, ele não voltou. Então, sei que está sentindo alguma dor”, explicou.

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva. Mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA