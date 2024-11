NBA anuncia suspensão de Joel Embiid

A NBA anunciou nesta terça-feira (5) uma suspensão para Joel Embiid. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o astro do Philadelphia 76ers foi afastado de três partidas por um incidente em um jogo contra o Memphis Grizzlies. Na ocasião, o pivô empurrou um jornalista no vestiário, após a derrota para o adversário.

Segundo Kyle Neubeck, do PHLY Sports, a vítima do empurrão foi Marcus Hayes, do The Philadelphia Inquirier. No início da semana, aliás, Embiid já havia direcionado críticas ao jornalista. Isso porque, ele publicou diversos artigos acusando o astro de ser antidesportivo e pela falta de transparência sobre sua condição física.

“Joel Embiid aponta o nascimento de seu filho, Arthur, como o ponto de virada em sua carreira”, escreveu Hayes, na ocasião. “Ele costuma dizer que quer ser grande para deixar um legado para o garoto que recebeu o nome de seu irmão mais novo. No entanto, para ser ótimo no seu trabalho, primeiro é preciso aparecer para trabalhar. Embiid tem sido ótimo no oposto”, completou.

Mas o empurrão seria uma reação às críticas de Hayes. De acordo com Neubeck, Embiid chegou a dirigir diversas palavras ofensivas ao jornalista. Além disso, ele reclamou do fato do colunista citar o seu filho e seu falecido irmão em um dos artigos.

“Você pode dizer que eu sou ruim. Pode dizer o que quiser sobre mim como jogador. Mas nunca fale o nome do meu irmão. Não fale da minha família. Não os envolva nisso. Se você quer falar comigo como um homem e conversar sobre basquete, isso é diferente. Mas se falar sobre minha família de novo, vamos ter problemas reais”.

Cerca de 90 segundos após a discussão, aconteceu o empurrão. Embiid e o jornalista foram separados por uma equipe se segurança e outros jogadores.

Suspenso sem estrear

A suspensão de Joel Embiid ocorre sem ele sequer estrear na NBA. Desde a pré-temporada, ele se recupera de problemas no joelho e ainda não entrou em quadra. De acordo com a equipe médica do Sixers, aliás, a previsão era de um retorno até 6 de novembro. Desse modo, ele estaria no confronto contra o Los Angeles Clippers, na quinta-feira (7).

Segundo o jornalista, o pivô já estava próximo da condição ideal, antes de ser suspenso. “Embiid tem treinado de forma cada vez mais intensa e feito todas as atividades. Isso inclui, aliás, treinos de cinco contra cinco. Ele ainda não jogou nesta temporada, mas sua estreia se aproxima”, relatou o jornalista da ESPN.

O status do craque para o começo de 2024/25 foi estranho. Afinal, ele atuou nas Olimpíadas de Paris antes da volta da liga. Além disso, no Media Day, o técnico Nick Nurse afirmou que não sabia o que dizer sobre os problemas no joelho e que não havia acontecido uma nova lesão.

76ers multado

Vale lembrar que o empurrão não é a primeira polêmica que envolve Embiid na temporada. No fim de outubro, a NBA multou o 76ers em US$100 mil por conta do estado de saúde do pivô. De acordo com a liga, o time não violou as regras na temporada 2024/25. No entanto, interpretou que a franquia infringiu regras ao fazer declarações públicas sobre os problemas do pivô no joelho.

A equipe teria violado regras da NBA por declarações do presidente Daryl Morey sobre uma possível estratégia para poupar o astro. De acordo com ele, a comissão técnica de Nick Nurse não pretende utilizar Embiid em jogos consecutivos. Ou seja, ele deve descansar em um dos jogos seguidos da franquia durante toda a temporada 2024/25.

