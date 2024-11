College Basketball: Cooper Flagg estreia com vitória por Duke

Cercado de expectativas, o novato Cooper Flagg estreou com vitória pela Universidade Duke no College Basketball. Jogando diante de sua torcida, os Blue Devils bateram o Maine Black Bears por 96 a 62, nessa terça-feira (4), na abertura da temporada 2024/25. Em 30 minutos, Flagg fez 18 pontos, sete rebotes, cinco assistências e três roubos de bola.

O camisa 2 atuou como point forward (ala que conduz a bola ao ataque) e também chamou a atenção na parte defensiva. No entanto, Flagg não esteve em uma noite feliz nos arremessos. Afinal, ele acertou apenas seis dos 15 arremessos que tentou. No perímetro, então, o jovem de 17 anos errou todas as quatro tentativas. Agressivo, ele foi seis vezes para a linha do lance livre e obteve um aproveitamento de 100%.

Grande nome do College Basketball nesta temporada, Cooper Flagg deverá ser mais um novato de Duke a figurar no topo do Draft da NBA. Inegavelmente, o ala é o jogador mais midiático da classe de 2025 do recrutamento. Com o jovem astro, e um elenco de apoio de qualidade, Duke é uma das candidatas ao título universitário em 2024/25.

Durante a offseason, Cooper Flagg chamou a atenção nos treinos da seleção dos EUA que serviram de preparação para as Olimpíadas de Paris. Ele foi um dos atletas convidados e roubou a cena nas atividades. Além disso, ele impressionou os grandes astros da NBA. Confira o que Kevin Durant falou sobre o prodígio, eleito o melhor jogador do basquete colegial (high school) na última temporada.

“Cooper é fantástico. Mais do que isso, é um garoto que só vai ficar melhor com mais experiência. Tem só 17 anos de idade, afinal. Mesmo assim, ele veio aqui e jogou quase como um veterano. Não deixou transparecer emoção, só profissionalismo. Esse é um bom sinal. Quando você tem 2,08m de altura, mas se move pela quadra como Cooper, e joga com os seus instintos, o céu é o limite. Então, se você treinar e ser consistente na busca pelo seu melhor, estamos vendo só o começo. Enfim, eu acho que esse menino pode ser um dos melhores jogadores da NBA por uns 15 anos”, reconheceu o ala do Phoenix Suns.

Flagg, acima de tudo, é um defensor espetacular. Versátil, consegue marcar todas as posições em quadra. Dono de um QI de basquete acima da média e atleticismo de elite, o novo astro de Duke é capaz de fazer de tudo um pouco em quadra. Ou seja, dribla, passa, arremessa e defende. Tem um potencial tremendo como passador. No entanto, ele precisa melhorar como criador do próprio arremesso…

Expectativas

De acordo com Jonathan Givony, analista da ESPN, as expectativas para Cooper Flagg em Duke são inéditas no College Basketball. Afinal, a mídia dos EUA considera o ala o próximo grande nome a desembarcar na NBA. Dessa forma, ele vai atrair os holofotes durante toda a campanha. No entanto, o especialista em Draft apontou que Flagg terá altos e baixos na temporada universitária, algo comum para um jogador de tão pouca idade.

“Podemos esperar fogos de artifício toda vez que ele pisar na quadra. Quando enterrar, dar um toco, roubar uma bola… O jeito que ele impacta é especial. Mas, ao mesmo tempo, não vemos um adolescente dominar o basquete há muito tempo. Eu espero que ele vá bem, mas nem Tim Duncan dominou aos 17 anos. Além disso, Cooper terá altos e baixos, como qualquer jovem jogador nesse nível de competição”, disse Givony.

