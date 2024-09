Kevin Garnett aposta em Cooper Flagg como próximo astro da NBA

Durante o último episódio do podcast Ticked and the Truth, Kevin Garnett falou sobre suas expectativas para Cooper Flagg. O mais novo jogador da Duke está cotado para ser a primeira escolha do Draft de 2025. De acordo com a lenda da NBA, o garoto de 17 anos será a próxima superestrela da liga.

“Eu já vi Cooper Flagg jogar contra jogadores da NBA, todo mundo já viu”, disse Kevin Garnett. “Não vou me basear nisso para saber se ele já está pronto para a liga. Mas o que vi foi uma ótima amostra do que ele vai poder fazer no próximo nível. Ainda não vi ele jogar contra jogadores da idade dele, estou animado para isso”.

Apesar de ter acabado de se formar no High School, Flagg foi convocado para o Team Select, que ajudou a treinar a principal seleção de basquete dos EUA para as Olimpíadas. Desse modo, alguns vídeos do prospecto atuando contra os jogadores da NBA viralizaram. Ele já parece estar preparado para a liga e Garnett relaciona isso com o sucesso que teve no colegial.

Publicidade

“Flagg já está acostumado com toda a exposição que sofreu no High School”, explica o MVP de 2004. “Ele está acostumado a liderar um time e a atenção que recebe. Está acostumado em entrar em um ginásio e todo mundo o conhecer”.

Leia mais sobre o Cooper Flagg!

“Nunca vi ele falar, mas ele tem potencial para ser um astro. Consigo ver crianças querendo jogar como ele. Fazia muito tempo que não tínhamos um garoto branco f*dão como ele. Ele é bom. Também estou falando sobre ter presença”.

Publicidade

Flagg é um ala versátil de 2,05m que possui talento e inteligência para competir na NBA. Até o momento, seu currículo condiz com o de um astro. Em seu primeiro ano de High School foi nomeado Maine Gatorade Player of the Year, equivalente ao MVP deste nível de basquete. Em seguida, foi destaque na conquista do ouro pelos EUA na Copa do Mundo FIBA Sub-17.

Além disso, liderou a Montverde Academy, uma das melhores escolas do país, para uma campanha invicta. Ao todo, coleciona mais de oito títulos nacionais do basquete colegial. Então, foi recrutado pela Duke, universidade famosa por desenvolver jogadores da NBA, e a representará na próxima temporada.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Então análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais. Além disso, discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA