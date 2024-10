“Expectativas para Cooper Flagg em Duke são inéditas no basquete”, diz jornalista

De tempos em tempos, a primeira escolha do Draft da NBA se torna óbvia. Mas parece que para o próximo ano, a situação é ainda mais evidente. Afinal, de acordo com Jonathan Givony, analista da ESPN americana, as expectativas para Cooper Flagg em Duke são “inéditas no basquete”.

“Podemos esperar fogos de artifício toda vez que ele pisar na quadra. Quando enterrar, dar um toco, roubar uma bola… O jeito que ele impacta vencer em alto nível é especial. Mas ao mesmo tempo, não vemos um adolescente dominar o basquete há muito tempo. Mas ele nem mesmo pode votar nas próximas eleições!”, disse Givony.

Para a próxima temporada do basquete universitário, Cooper Flagg será o principal de Duke. A campanha começa no próximo dia 4.

“Sua habilidade de criar arremesso e armar a equipe, além de sua versatilidade defensiva e seu passe. Tudo isso o torna especial. Eu espero que ele vá bem, mas nem Tim Duncan dominou aos 17 anos. Além disso, terá altos e baixos, como qualquer jovem jogador nesse nível de competição”, afirmou.

“No entanto, não sei se ele consegue ser um grande pontuador. Isso é, 20 a 25 pontos por noite. Ele não é conhecido por isso”, ponderou.

Cooper Flagg é um dos jovens atletas que mais ganhou espaço do público nos últimos anos. Nascido em 2006, o ala começou a chamar atenção nas redes sociais com suas habilidades, enquanto rapidamente recebeu convites de várias faculdades. Entretanto, Flagg resolveu, ainda em 2023, se comprometer com Duke. Esse ano, o atleta chegou a participar de um jogo treino contra o time campeão olímpico dos Estados Unidos, e sua performance foi comentada mundo afora.

“Cooper é fantástico. Mais do que isso, é um garoto que só vai ficar melhor com mais experiência. Tem só 17 anos de idade, afinal. Mesmo assim, ele veio aqui e jogou quase como um veterano. Não deixou transparecer emoção, só profissionalismo. Esse é um bom sinal. Quando você tem 2,08m de altura, mas se move pela quadra como Cooper, e joga com os seus instintos, o céu é o limite. Então, se você treinar e ser consistente na busca pelo seu melhor, estamos vendo só o começo. Enfim, eu acho que esse menino pode ser um dos melhores jogadores da NBA por uns 15 anos”, reconheceu Kevin Durant, astro do Phoenix Suns.

Dessa forma, o ala é frequentemente comparado a Scottie Pippen. Seis vezes campeão pelo Chicago Bulls, Pippen foi conhecido por impactar lados da quadra, enquanto armava o time, mesmo como um ala. Entretanto, as habilidades ofensivas do atleta parece superior. Tudo isso torna Cooper Flagg um jogador especial para Duke e para o basquete em geral.

