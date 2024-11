Robert Williams aparece em rumores de troca com Lakers

De acordo com Dave McMenamin, da ESPN, os rumores para busca do Los Angeles Lakers por pivôs ganharam um novo nome: Robert Williams. O jogador do Portland Trail Blazers tem tido bons jogos em seu retorno às quadras na temporada 2024/25 e surge como um alvo para a franquia da Califórnia. A equipe tem buscado jogadores para aumentar sua profundidade na posição desde a offseason.

Em participação em um podcast, o jornalista indicou o nome do pivô de Portland, além de reforçar o rumor envolvendo Jonas Valanciunas, do Washington Wizards.

“Com certeza o nome de Jonas Valanciunas deve ser observado. Ele está no radar do Lakers desde a agência livre e isso não mudou. Mas é necessário entender qual será o próximo passo do Washington Wizards que o contratou nesse ano. Por outro lado, o nome de Robert Williams tem ganhado mais força. O Blazers tem muitos jogadores na posição e não tem um bom começo de temporada. Então, esse é um nome interessante também”, afirmou o McMenamin.

O nome do ex-jogador do Boston Celtics tem sido frequente em rumores desde o ano passado. Ele chegou à equipe na troca de Jrue Holiday. A franquia já tinha Deandre Ayton para a função e “descobriu” Duop Reath no ano passado. Além disso, selecionou Donovan Clingan no Draft. Nesse meio tempo, Williams esteve quase sempre lesionado. Mas seus últimos jogos deixaram boa impressão.

Isso porque, em uma das duas vitórias contra o Minnesota Timberwolves nos últimos dias, ele teve 19 pontos, nove rebotes, três assistências, três roubos e três tocos. Assim, se tornou o primeiro jogador a marcar pelo menos 15 pontos, três roubos e três tocos vindo do banco de reservas, desde James Worthy, em 1989.

Enquanto isso, Jonas Valanciunas foi um dos alvos citados como desejos de LeBron James antes da abertura da agência livre. O pivô, assim como James Harden e Klay Thompson, não assinou com a franquia. Mas seu contrato de US$30 milhões por três anos com Washington, o torna um jogador “negociável” no mercado. Há rumores, inclusive, que apontam uma troca na trade deadline de 2024/25.

Outro nome que foi sempre citado em rumores do Lakers, como Robert Williams e Jonas Valanciunas, é o pivô do Utah Jazz, Walker Kessler. As duas equipes não chegaram próximas de um acordo, com Los Angeles tentando envolver D’Angelo Russell. Desde então, as notícias em relação ao jovem jogador diminuíram.

Enquanto a equipe estuda maneiras de obter um novo pivô, os atletas da posição que já estão no elenco do Lakers sofrem com lesões. A previsão sobre a próxima atualização de Christian Wood é de daqui a quatro semanas apenas. Ele sequer estreou na temporada 2024/25 devido a um problema no joelho esquerdo.

Então, quem vinha jogando como reserva de Anthony Davis, era Jaxson Hayes. Entretanto, o pivô sofreu uma torção no tornozelo esquerdo e também está fora de ação pelas próximas duas semanas. Com isso, Christian Koloko ganhou minutos na rotação.

