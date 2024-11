Jogador do Blazers estreia bem na temporada da NBA

Apesar da derrota para o San Antonio Spurs, na quinta-feira (8), o Portland Trail Blazers teve uma boa notícia para a temporada da NBA. Isso porque Shaedon Sharpe fez sua primeira partida na atual campanha e foi bem. O ala-armador perdeu todos os jogos preparatórios, além dos oito primeiros compromissos de 2024/25.

“Mesmo assim, após duas idas e voltas e eu já estava tranquilo”, Sharpe contou após a partida. Ele perdeu a pré temporada e os oito primeiros jogos da equipe devido a uma lesão no ombro esquerdo. O jogador entrou no jogo de quinta-feira aos 3:32 do primeiro quarto e fez sua primeira cesta aos 1:32 do relógio. Além disso, marcou bem o armador adversário, Chris Paul.

Então, até o final da noite, Sharpe havia marcado 13 pontos com 6 de 9 arremessos, além de dois rebotes e uma assistência. “Achei que Shaedon jogou muito bem”, disse o técnico do Blazers, Chauncey Billups, aos repórteres. “Ele parecia confortável. Parecia muito normal”.

O Blazers tem o sexto pior ataque da NBA e o jogador mostrou, em sua estreia na temporada, que pode ajudar a mudar isso. “Meu objetivo era entrar e ajudar meus companheiros”, disse ele. “Envolver eles e competir no mais alto nível”.

Billups elogiou Sharpe. Para o técnico, o jogador é peça importante para a construção da equipe. Além disso, Billups disse o armador não estava ansioso em seu primeiro jogo pós lesão.

“Eu estava preocupado que ele ficasse um pouco nervoso”, disse Billups. “E acabasse fazendo algumas coisas, apenas por estar voltando, que seriam atípicas dele. Mas ele nunca fez isso. Ele parecia ótimo. Achei que sua seleção de arremessos foi boa, na maior parte do tempo. Ademais, na defesa, achei que ele estava seguro”.

Shaedon Sharpe chegou ao Blazers três temporadas atrás. Ano passado, teve médias de 15.9 pontos por jogo, além de 2.9 assistências. O armador é, por vezes, alvo de críticas pela escolha de arremessos. Afinal, tem aproveitamento somente de 40.6% de quadra e 33.3% de três pontos. Mas logo na estreia da temporada, já mostrou diferença. Assim, foram 66.7% nos chutes de quadra.

Dessa forma, o Portland Trail Blazers tem três triunfos em nove jogos, e ocupa a 13ª posição na conferência Leste. Embora não seja a melhor das campanhas até aqui, o retorno de Shaedon pode ajudar a equipe. Portland também espera desenvolver Scoot Henderson e Donovan Clingan, segundanista e calouro, respectivamente. O objetivo é prepará-los para guiar o futuro da equipe.

