“Jerami Grant é um jogador subestimado”, crava técnico do Blazers

Jerami Grant é o provável melhor jogador do Portland Trail Blazers na primeira semana de temporada. Ele acumula médias de 26,0 pontos, 4,3 rebotes e 2,7 tocos nessas três partidas iniciais da equipe. Além disso, liderou a primeira vitória do time na competição nesse domingo. Por que, então, ouvimos falar tão pouco sobre o ala. Para o treinador Chauncey Billups, o atleta é um injustiçado pelas circunstâncias em que está.

“Eu acho que Jerami é subestimado e recebe menos crédito do que merece. Isso porque, em síntese, não ganhamos tantas partidas assim. Se não é torcedor do nosso time, você simplesmente não o vê jogar porque nunca estamos na televisão. Esse cara está fora do radar da maior parte da NBA. Mas as pessoas que conhecem basquete sabem que ele é bom demais”, afirmou o técnico, após o triunfo sobre o New Orleans Pelicans.

Grant é um caso de jogador que passou por várias transformações ao longo da carreira. Ele consolidou-se na liga como um defensor versátil, mas deu uma guinada a partir das suas passagens pelo Detroit Pistons e Blazers. Completou 30 anos como o pontuador e referência veterana de um elenco em reconstrução em Portland. Billups enaltece essas mudanças porque o jogador só acrescenta, não “substitui” virtudes do seu jogo.

“Jerami chegou à liga como esse ala alto e franzino que defendia, mas não era capaz de acertar um arremesso sequer. Com o tempo, no entanto, tornou-se um ótimo chutador. Ele cresceu no lado ofensivo da quadra e, ao mesmo tempo, segue anulando jogadores na defesa. Mas ninguém fala nada disso. Por isso, eu acho que as pessoas não prestam atenção em sua excelência”, acusou o integrante do Hall da Fama.

Mercado menor

Billups, aliás, não é o único profissional do Blazers a pensar que Jerami Grant tornou-se um jogador subestimado. Dirigentes da franquia falaram sobre o assunto, enquanto os colegas de elenco não se cansam de elogiá-lo. Anfernee Simons, por exemplo, tem uma visão bem parecida com o seu técnico. A única coisa que separa o ala de alcançar outro status diante do público, por enquanto, é uma maior visibilidade.

“Certamente, Jerami é pouco apreciado pelo basquete que joga. A minha experiência em Portland já me trouxe a certeza de que jogadores em mercados menores não recebem o crédito que merecem. Mas, nos bastidores, acho que a liga sabe como ele é impactante. Faz uma grande diferença para o nosso time na defesa, enquanto arremessa muito bem também”, reconheceu o ala-armador.

Está claro, então, que Grant não vai chegar ao conhecimento do grande público sozinho. Ele já disse que não quer sair do Blazers, portanto depende que a equipe comece a dar resultados. “Você começa a chamar a atenção do resto da liga quando entra em quadra e bate bons times de forma regular. Não chegamos nesse ponto, mas vamos chegar lá”, garantiu Simons.

Resposta defensiva

A vitória do Blazers contra o Pelicans foi expressiva pelo encaminhamento da partida. A equipe dominou por completo as ações depois de um primeiro período mais equilibrado. Permitiu só 103 pontos e 43% de aproveitamento nos arremessos ao adversário. Além disso, limitou o astro Zion Williamson a 14 pontos e três cestas de quadra no confronto. Esse aspecto, em particular, colocou um sorriso no rosto de Billups.

“Eu gostei da nossa defesa hoje. Acho que fizemos um bom trabalho, sobretudo, contra Zion. É claro que sabemos que ainda está recuperando a sua forma e ritmo, pois ficou fora do primeiro jogo deles. Mas é realmente um grande jogador. É um cara que te dá dor de cabeça a noite inteira e a nossa marcação funcionou de forma incrível”, concluiu o ídolo do Pistons.

