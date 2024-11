Sem jogadores de garrafão, Pacers assina com pivô

Sem um pivô após as lesões de seus principais jogadores da posição, o Indiana Pacers foi atrás de outro homem de garrafão. Por isso, a equipe assinou com Moses Brown, que atuou pelo Portland Trail Blazers na última temporada. A informação é de Shams Charania, da ESPN.

James Wiseman e Isaiah Jackson tiveram rompimento no tendão de Aquiles e estão fora por toda a temporada. Além disso, o titular, Myles Turner, lesionou a panturrilha e deve ficar fora por algumas semanas. Assim, sem jogadores de garrafão, a necessidade surgiu e o Pacers foi atrás de um pivô.

Brown chegou na liga em 2019, escolhido pelo Blazers. O pivô passou por Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks, Cleveland Cavaliers, Los Angeles Clippers e Brooklyn Nets, até voltar para Portland na útlima temporada. Foram seis times em cinco anos de carreira até aqui, com Indiana sendo o sétimo.

Suas médias são modestas: 5.2 pontos e 5 rebotes por jogo na carreira, com 11.9 minutos em quadra. Embora os números não assustem, o jogador chegou com bom potencial à NBA, e agora é sua chance de mostrar isso.

Além de Wiseman e Jackson, o Pacers também sofreu com as perdas de Aaron Nesmith e Andrew Nembhard. Nesmith está lidando com uma entorse no tornozelo, enquanto a lesão de Nembhard parece ser um problema de longo prazo devido a uma inflamação no joelho.

Mas sobre as contusões, o técnico da equipe, Rick Carlisle, disse se sentir tranquilo.

“É bastante óbvio que é uma questão de ‘o próximo homem estar pronto'”, disse Carlisle. “Na ausência dos principais jogadores, os melhores jogadores de apoio precisam descobrir os ajustes. Depois, fazer com que o grupo que sobrou funcione da melhor forma possível”.

Assim, o Pacers tem tido problemas nesse início de temporada. A equipe, finalista da conferência Leste em 2023/24, tem somente seis vitórias em 14 jogos, ocupando a oitava posição na tabela. O destaque negativo vai para Tyrese Haliburton. O armador foi All-Star nas duas últimas temporadas, mas não encontrou seu jogo ainda na atual.

São médias de 16.1 pontos e 8.5 assistências por jogo, e aproveitamento de 38.3% de quadra e 28.8% de três pontos. Todos os números são inferiores ao da última temporada. Ademais, sua porcentagem nos arremessos de quadra é uma das piores da liga.

A boa notícia, porém, é Bennedict Mathurin. o ala-armador se tornou titular na posição e tem ido bem, com médias de 19.6 pontos e 7.6 rebotes por jogo e 46.6% de três pontos.

