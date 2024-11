Raptors evita falar em troca de Jakob Poeltl

O pivô Jakob Poeltl, do Toronto Raptors, faz um ótimo início de temporada e o nome dele já começa a circular em rumores de troca na NBA. Não é exagero afirmar que o jogador austríaco vive a sua melhor fase na liga. De acordo com o insider Doug Smith, do Toronto Star, a direção da franquia sequer cogita a possibilidade de negociar o jogador. Mesmo com o Raptors passando por um processo de reformulação.

“Felizmente, não há apetite no momento entre os dirigentes para sequer considerar uma troca. Eles entendem que, às vezes, faz sentido manter seus bons jogadores em vez de negociá-los. Além disso, o Raptors já tem um time muito jovem. Afinal, pelo menos três novatos terão minutos significativos nesta temporada. Portanto, encher o elenco com mais um punhado de jovens [via troca] apenas os mantêm na velha esteira de desenvolvimento”, afirmou Smith.

Poeltl, aliás, vem de duas atuações espetaculares. Contra o Detroit Pistons, ele fez 25 pontos, 18 rebotes e três tocos. Já no embate com o Boston Celtics, o pivô anotou 35 pontos (recorde na carreira) e pegou 12 rebotes. Também acertou 16 dos 19 arremessos que tentou contra o atual campeão da NBA. Ou seja, um aproveitamento de 84%. O técnico do Celtics, Joe Mazzulla, inclusive elogiou o jogador austríaco.

“Ele é um urso lá embaixo da cesta. É uma dessas situações em que, se você joga uma cobertura, ele vai te punir com um floater. Se você joga diferente, ele vai enterrar. Então, ele coloca os times em apuros. Jakob é um bom jogador”, disse Mazzulla.

Mesmo com a boa fase de Poeltl, o Raptors perdeu os dois jogos citados. Além disso, o time canadense venceu apenas duas das 14 partidas na temporada. Desse modo, tem a pior campanha da liga.

O pivô ganhou mais importância no Raptors após a lesão de Scottie Barnes, que só deverá voltar à equipe no mês que vem. Para o técnico Darko Rajakovic, Poeltl é fundamental para o time nos dois lados da quadra. Até o momento, o austríaco tem médias de 16,2 pontos e 11,6 rebotes. Esses são os melhores números dele em nove anos na NBA.

“Para ser honesto com você, acho que agora dependemos muito dele. Ele precisa fazer muito por nós, ofensivamente e defensivamente. Jakob tem sido um excelente reboteiro. Perto da cesta, ele consegue não apenas pontuar, mas também encontrar seus companheiros. Enfim, acho que ele está fazendo grandes avanços para nós”, afirmou Rajakovic.

Caso mantenha o nível de atuações, Jakob Poeltl seguirá como um forte candidato a troca no Raptors. Ainda que a direção da franquia não esteja cogitando isso no curto prazo. Mas, a temporada é longa e o time de Toronto deverá voltar as suas atenções para o badalado Draft de 2025. Assim, o foco é fazer uma campanha ruim, mas desenvolver os jovens do elenco.

Por fim, vale destacar que Poeltl tem contrato com o Raptors pelas próximas três temporadas. Nesse período, ele vai receber US$58,5 milhões em salários. No entanto, o pivô tem a opção de deixar o último ano de vínculo. Assim, ele se tornaria agente livre irrestrito em 2026.

