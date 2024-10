Técnico do Raptors prevê “consolidação” de Immanuel Quickley em 2025

O técnico do Toronto Raptors, Darko Rajakovic, praticamente não viu Immanuel Quickley em ação na pré-temporada. O armador se reapresentou com uma lesão e, por isso, ficou fora de maior parte do período de treinos. Assim, ele só conseguiu disputar o último jogo de preparação dos canadenses. A situação não é ideal, mas o comandante tem uma boa noção do que espera ver do jovem atleta na campanha.

“Immanuel veio de um time diferente em que tinha uma função diferente. Por isso, acho que esse é o ano de consolidação aqui. Ele já não tem que se preocupar com mais nada, pois a mudança passou. Então, o foco pode ficar só em evoluir nos dois lados da quadra. Vi como esse garoto trabalhou duro nas férias, então podemos apostar em seu esforço e dedicação”, contou o treinador sérvio.

Quickley chegou ao Raptors na virada desse ano, como parte da troca de OG Anunoby para o New York Knicks. E, a princípio, deixou uma boa impressão no time canadense. Como armador titular de Toronto, o ex-reserva nova-iorquino anotou médias de 18,6 pontos e 6,8 assistências. Foi um ótimo impacto inicial, mas, na visão de Rajakovic, chegou a hora do atleta mostrar domínio dessa nova função.

“Nós queremos que Immanuel cresça, antes de tudo, em sua capacidade de comandar o ataque. Mas também como ser um pontuador mais eficiente e participativo sem a posse da bola. Sabemos que ainda é um aprendizado para ele, então vamos usá-lo da melhor forma possível. Na verdade, eu só gostaria de poder tê-lo visto em ação em mais partidas na pré-temporada”, admitiu o profissional.

Substituto

Enquanto Immanuel Quickley esteve fora, o técnico do Raptors encontrou uma solução no elenco. Davion Mitchell assumiu a armação nos quatro primeiros amistosos da pré-temporada e recebeu elogios de todos. O reserva, certamente, correspondeu à altura. Pode-se dizer que a titularidade de Quickley não está ameaçada, mas o substituto acredita que mostrou que Rajakovic tem alternativas.

“Todos os anos, você vai ter atletas lesionados e desfalques. Simplesmente não dá para o elenco inteiro se manter saudável o tempo inteiro. Por isso, ter essa chance de jogar com os titulares na pré-temporada ajuda a criarmos entrosamento. E, mesmo quando Immanuel estiver à disposição, podemos nos revezar com a bola nas mãos em formações juntos”, projetou o especialista defensivo.

Até agora, Mitchell se estabeleceu na NBA como um marcador. Então, realmente aposta que o seu estilo de jogo pode complementar Quickley em linhas com dois armadores. “Eu já joguei sem a bola antes, então sei como funciona. Immanuel é inteligente e, assim como todos aqui, só quer vencer. Então, se for bom para o time, não teremos problemas em aprender a jogar juntos”, finalizou.

Cobrança

Não há dúvidas de que Quickley é um jogador de armação talentoso. Por isso, o Raptors exigiu a sua inclusão para ceder Anunoby. Mas será que ele tem os quesitos necessários para ser o organizador de um time campeão? Essa é uma dúvida que ainda persiste e, assim, divide opiniões entre analistas e torcedores. O que o atleta não quer que cause questionamentos é a sua vontade de se aprimorar em quadra.

“Eu sou o meu maior crítico. Então, sei que ninguém vai me cobrar um padrão mais alto de atuação do que eu mesmo. Sempre existem formas diferentes de melhorar, evoluir e desafiar os seus limites. Os melhores jogadores do planeta, por exemplo, sempre estão em busca de oportunidades de crescimento. E, certamente, quero ser um deles”, avisou o jogador de 25 anos.

