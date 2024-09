Ídolo, Vince Carter terá camisa aposentada pelo Raptors

Primeiro grande ídolo do Toronto Raptors, Vince Carter terá a sua camisa aposentada pela franquia canadense. De acordo com o repórter Josh Lewenberg, do portal TSN, a cerimônia vai ocorrer no dia 2 de novembro. Na ocasião, o Raptors receberá o Sacramento Kings. Assim, Carter será o primeiro jogador da equipe de Toronto a receber a honraria.

Ainda segundo Lewenberg, o evento faz parte das comemorações dos 30 anos da franquia. Vale lembrar que, além do Raptors, o Brooklyn Nets também irá aposentar a camisa 15 de Vince Carter. A homenagem da equipe novaiorquina, por sua vez, será realizada no dia 25 de janeiro de 2025.

Carter defendeu o Raptors entre 1998 e 2004. Pela equipe, ele alcançou médias de 23,4 pontos, 5,2 rebotes e 3,9 assistências, em 403 jogos. Além disso, liderou o time em duas classificações aos playoffs. Com 9.420 pontos, o ex-ala-armador é o quarto cestinha da história da franquia, atrás apenas de DeMar DeRozan, Kyle Lowry e Chris Bosh. No entanto, o eterno camisa 15, Vince Carter, é o líder do Raptors em média de pontos.

Quinta escolha do Draft de 1998, Carter disputou 22 temporadas na NBA e quebrou um recorde histórico de longevidade na liga. A marca pertencia às 21 campanhas de Robert Parish, Kevin Willis, Kevin Garnett e Dirk Nowitzki. Além disso, ele se tornou o primeiro jogador a realizar partidas em quatro décadas diferentes na NBA. Em 1.541 jogos na carreira, o futuro integrante do Hall da Fama angariou médias de 16,7 pontos, 4,3 rebotes e 3,1 assistências.

Vince Carter foi um dos jogadores mais icônicos de sua geração por causa do seu jogo plástico. Ele é reconhecido como um dos maiores dunkers da história do basquete, mas a sua carreira na NBA não se limita a isso. Foi calouro do ano e, em seguida, oito vezes all-star. Ganhou a medalha de ouro olímpica com a seleção dos EUA em Sidney (2000). Por fim, é o único atleta que jogou em quatro décadas diferentes na liga.

Mas, em 2004, Vince Carter passou de ídolo absoluto a pária no Raptors. Afinal, na época, ele decepcionou uma geração de torcedores ao pedir para ser negociado. Por mais de uma década, então, o ala-armador foi recebido no Canadá com vaias e muita hostilidade. No entanto, essa história mudou em 2015, quando foi homenageado e aplaudido de pé no aniversário de 20 anos do time.

“É uma sensação inacreditável. Realmente impossível de explicar. Algo que me faz deixar as quadras satisfeito e em paz. Eu joguei basquete porque amava o esporte. Queria que todos percebessem isso, pois tenho muito orgulho do jogo. Sempre tentei ser a melhor pessoa dentro de quadra. Infelizmente, quando mais jovem, não tinha ideia do impacto que causava nas pessoas”, desabafou Carter, ao refletir sobre sua relação com o Raptors, em entrevista à revista Sports Illustrated.

