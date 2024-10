“Não faz sentido o Raptors vencer jogos”, avisa Jakob Poeltl

O Toronto Raptors está longe de grandes aspirações durante a temporada 2024/25. No último ano, a franquia deu início ao processo de reconstrução e terminou com a 12ª posição da Conferência Leste. Na nova campanha, então, o resultado deve ser similar. Assim, o pivô Jakob Poeltl avisou à torcida que o Raptors não deve vencer muitos jogos.

“Acho que todos nós sabemos que não vamos em busca do título este ano. Não faz sentido o Raptors vencer jogos e sacrificar o desenvolvimento dos jovens jogadores”, avisou Jakob Poeltl durante o Media Day da equipe.

O modo sincerão de Poeltl assusta inicalmente. Não é comum, afinal, que jogadores veteranos confirmem o processo de reconstrução vivido por suas equipes. No entanto, não é uma surpresa que o Raptors não tenha condições de brigar por uma vaga na pós-temporada ou até mesmo no play-in.

Desse modo, é compreensível que a equipe não adote esforço máximo em busca de vitórias. A classe de 2025, afinal, está repleta de talentos e deve beneficiar àquelas equipes que tiverem as principais escolhas.

Em meio ao comportamento, Poeltl sabe que é o momento de dar espaço para os mais jovens do elenco. Durante o Draft, por exemplo, os jovens Ja’Kobe Walter e Jonathan Mogbo foram selecionados e devem ganhar espaço. Os veteranos, por sua vez, como o pivô e Kelly Olynyk devem ter uma grande responsabilidade neste momento.

“Temos um bom plano para o futuro, nossa mentalidade e energia no vestiário são positivas. Esta situação que temos no geral é positiva, por isso faz sentido para mim estar aqui. Não precisamos ganhar todos os jogos para ter uma visão positiva do final da temporada”, completou.

Scottie Barnes

A reconstrução do Raptors, inclusive, segue centralizada em Scottie Barnes. Na temporada, passada, ele foi selecionado pela primeira vez ao All-Star Game, com médias de 19.9 pontos, 8.2 rebotes e 6.1 assistências. Aos 23 anos, o ala-pivô relatou que está ansioso para o início da nova campanha com a equipe canadense.

Além de liderar a reconstrução, Barnes também será um dos líderes do elenco na temporada. No Media Day, ele comentou sobre a nova responsabilidade ao iniciar seu quarto ano na equipe. “Estou apenas tentando assumir esse próximo papel de crescer como líder. Você precisa dar passos, e sinto que tenho dado os passos certos neste verão”, afirmou. “Costumo ser o tipo de líder pelo exemplo. Entro em quadra e dou o meu máximo”, finalizou.

