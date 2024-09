DeMar DeRozan espera encerrar carreira no Raptors

DeMar DeRozan fez história pelo Toronto Raptors na NBA, enquanto cogita encerrar sua carreira na franquia quando a hora chegar. O ala iniciou sua trajetória na liga na equipe canadense, e foi o melhor jogador do time durante os nove anos por lá. Apesar de uma saída polêmica, o carinho pela cidade e pela equipe parece não ter acabado.

Em entrevista para o jornalista Doug Smith, do portal Toronto Star, DeRozan revelou o desejo de se aposentar na franquia. De acordo com ele, seria uma forma “poética” de encerrar a carreira.

“Acho que seria legal. Todo mundo sonha em ter um fim de carreira incrível, algo quase que poético e tudo mais. Então, fazer isso onde tudo começou, é a melhor forma de se encerrar. Ao menos na minha opinião. Se eu tiver essa opção em algum momento, será difícil de negar. Sua última camisa na NBA e, ao mesmo tempo, a primeira. Seria especial. Com certeza eu farei se tiver chance”, afirmou o astro.

O ala também lembrou do amigo Kyle Lowry, seu parceiro marcante nos tempos de Toronto. O armador também indicou em uma entrevista pouco tempo depois de deixar o Raptors que gostaria de se aposentar na franquia. Isso, aliás, mesmo que seja de uma forma cerimonial.

DeRozan chegou a franquia na temporada 2009/10, após ser a nona escolha do Draft. Ele rapidamente se transformou em um dos titulares e líderes da equipe, até sair na campanha de 2018/19. Visto como ídolo absoluto da franquia, ele foi trocado por Kawhi Leonard, movimento que enfim levaria Toronto ao título na mesma campanha.

Mesmo com a polêmica que foi criada na época, pela relação que o astro tinha com a franquia canadense, a história entre eles nunca foi apagada. Ele foi quatro vezes ao All-Star Game jogando pela equipe. Além disso, esteve duas vezes nos quintetos All-NBA da temporada. Foi com ele que o time disputou sua primeira final de conferência (2016) e liderou o Leste pela primeira e única vez (2018). Ainda assim, eles não ganharam um título juntos.

Mas DeMar DeRozan garante que um título sairia em sua carreira durante a passagem pelo Raptors. Em declaração que repercutiu bastante há alguns dias, ele afirmou que o time venceria o campeonato, mesmo sem a chegada de Kawhi Leonard e, assim, sem sua saída.

“Com certeza. Eu definitivamente acredito nisso”, disse DeRozan. “A única pessoa que nós não conseguimos derrotar foi LeBron [James]. Foi isso que aconteceu. Precisávamos da peça final do quebra-cabeça para chegarmos no topo. Essa peça acabou sendo LeBron indo para a Conferência Oeste. Não cheguei a ter a oportunidade de ver o que aconteceria. Não tenho dúvidas que seria o mesmo resultado”.

Mesmo que cogite se aposentar pela franquia, o cenário não deve acontecer tão rápido. Afinal, o astro acaba de mudar de equipe, deixando o Chicago Bulls para jogar no Sacramento Kings. Seu novo contrato com a franquia da Califórnia é de US$73.8 milhões. Com a contratação, o Kings busca, acima de tudo, elevar sua posição no Oeste da NBA em 2024/25.

O craque, então, segue sendo uma peça central de uma franquia e um dos melhores alas da liga. Mas é em Toronto que DeRozan deve parar de jogar.

