“Raptors deveria aproveitar lesão de Scottie Barnes e pensar no Draft da NBA”, aponta jornalista

O jornalista Brad Botkin, da rede CBS Sports, sugeriu que o Toronto Raptors deveria aproveitar a lesão de Scottie Barnes para obter uma posição mais vantajosa no Draft da NBA. Na última semana, o jornalista sugeriu que a falta de Scottie pode levar a equipe para o melhor caminho. O jovem astro levou uma cotovelada no olho e teve uma fratura orbital contra o Denver Nuggets.

“Toronto não é bom. Então, não tem razão para realmente tentar melhorar. Para quê? Para talvez chegar ao play-in? A classe do Draft de 2025 está lotada e tem Cooper Flagg. O Raptors deveria usar a ausência de Barnes para acumular o máximo de perdas possível com uma desculpa embutida”, escreveu o analista.

O Raptors está em um momento difícil. Com uma vitória e três derrotas, a equipe está somente na 13ª posição da Conferência Leste. Além disso, possui um dos piores saldos de pontos da liga (-8.8). A única vitória foi contra o Philadelphia 76ers sem Joel Embiid e Paul George.

Para o jornalista, Toronto não tem motivos reais para tentar melhorar na tabela. Ele sugere que a falta de Barnes seja usada como uma desculpa para perder e assim aumentar as chances de conseguir uma escolha alta no draft de 2025. Cooper Flag é o grande nome da próxima seleção, e é esperado que vários times tentem perder para escolhe-lo.

O jornalista reconhece que NBA reduziu as chances de o pior time conseguir a primeira escolha no draft. Mas também diz que as três piores equipes ainda possuem a mesma chance de 14,5% para a escolha número um.

Dessa forma, iniciar uma estratégia de tank agora pode dar ao Toronto Raptors uma vantagem sobre outros times. Afinal, a maioria das equipes só começa a entregar jogos após o intervalo do All Star Game.

A ausência de Barnes, que será avaliado de novo em três semanas, deve durar ao menos 12 jogos. Dessa forma, o Raptors tem uma vantagem inicial no “campeonato dos piores”, como Botkin descreve. Ele ainda diz que, além do grande talento de Cooper Flagg, há outros bons jogadores. Alguns até que seriam escolhas número um no draft de 2024 e que fariam uma boa dupla com Scottie Barnes na próxima temporada da NBA.

Por fim, o jornalista também observa que o Raptors tem todas as suas escolhas de primeira rodada até 2031. Além disso, também há uma escolha futura do Indiana Pacers, que foi parte da troca por Pascal Siakam. Para o jornalista, Toronto precisa de grandes reforços para construir um bom time nos próximos anos. A expectativa é de que Scottie Barnes seja uma das principais peças da equipe, mas um jogador top 3 do draft de 2025 pode fazer a franquia mais competitiva.

