Técnico do Nets estipula meta “ousada” para Ben Simmons

O técnico do Brooklyn Nets, Jordi Fernandez, já disse estar satisfeito com o desempenho de Ben Simmons nesse início de temporada. O armador disputou seis dos oito jogos da equipe e atuou por quase 25 minutos por partida. Estar em quadra de forma regular já parece ser uma vitória por causa do seu histórico de lesões. Mas, de agora em diante, ele traçou uma meta “ousada” para o atleta australiano.

“Eu quero que Ben tente mais arremessos, certamente. O meu objetivo pessoal é vê-lo tentar dez arremessos por jogo. A gente precisa encontrar uma forma de alcançar essa quantidade. Sei que ainda não está nesse nível, mas tenho certeza de que pode atingi-lo. Ele está cada vez mais próximo da sua forma física ideal, então o seu volume ofensivo tem que subir”, cobrou o recém-chegado treinador.

A declaração de Fernandez aconteceu depois de Simmons só tentar quatro arremessos na derrota contra o Detroit Pistons. Ele converteu dois deles e encerrou a partida com quatro pontos, além de seis rebotes e seis assistências. Aliás, o três vezes all-star não tentou mais do que cinco arremessos em nenhum dos jogos da campanha. Fernandez acredita que a evolução do Nets depende do volume do armador.

“Eu realmente não me importo com acertos ou erros. Só quero vê-lo tentar arremessos, pois o time inteiro vai se beneficiar se for mais agressivo. É um compromisso que deve assumir com o resto da equipe. Afinal, todos nós sabemos que ele é mais do que capaz de arremessar dez bolas por partida”, completou o profissional de 41 anos.

Mais minutos

O técnico do Nets, por enquanto, vem atendendo as orientações médicas à risca quando o assunto é o tempo de quadra de Ben Simmons. Ele atuou entre 24 e 26 minutos em todos os seis jogos disputados. Além disso, não entrou em quadra nas duas partidas da equipe em back-to-back. Fernandez, no entanto, está ansioso para poder trabalhar com um pouco menos dessas restrições.

“Ben precisa seguir jogando cada vez mais minutos. Queremos vê-lo jogar mais e, como resultado, de forma mais agressiva. Mas, até agora, eu estou muito feliz com a maneira como vem competindo. Ele está cada vez mais disposto a ser físico. É fato que cometeu faltas demais, mas não estou realmente preocupado com isso”, avaliou o ex-assistente do Sacramento Kings.

Fernandez acredita que, daqui em diante, Simmons só tem a crescer. Por isso, ele quer que o australiano reencontre um pouco daquele astro dos tempos de Philadelphia 76ers. “Ben precisa infiltrar os garrafões adversários e, com isso, fazer o jogo fluir distribuindo assistências. Eu o projeto como um candidato a triplo-duplo todas as noites. E eu tenho certeza de que vai ser esse jogador em breve”, previu.

Rejuvenescido

Simmons se acostumou a ser o jovem jogador dos elencos por onde passou. Mas, agora, a situação mudou. Não só o tempo passou, mas ele faz parte de um elenco bem jovem do Nets. O garoto do “processo” do Philadelphia 76ers virou a referência veterana para meninos como Cam Thomas e Noah Clowney. Trabalhar com tantos jovens, como resultado, também o faz rejuvenescer um pouco.

“Esses garotos estão avançando a cada jogo. A disposição para aprender em quadra é o que salta aos olhos. Eles cumprem as suas funções e, mais do que isso, têm confiança para arremessarem quando estão livres. Não existe hesitação neles. Eu aposto que só vão seguir melhorando, pois adoro o estilo de jogo de todos”, elogiou o jogador de 28 anos.

