Mirando Nets e NBA, Ben Simmons ataca críticos: “Falam besteira”

Ben Simmons segue focado em provar que ainda pode ser um grande jogador na próxima temporada da NBA pelo Brooklyn Nets. O armador australiano chegou até a atacar alguns críticos que têm pegado pesado nas críticas contra ele. Em um dos maiores contratos da liga, o camisa 10 atuou apenas 57 vezes nas últimas três campanhas.

Em entrevista ao jornal The New York Post, Simmons foi questionado sobre os críticos e alegou que muitos são desrespeitosos, incluindo até mesmo os fãs do Nets.

“As pessoas fazem certos comentários desnecessários. Por exemplo, eu já ouvi tantas vezes que estou roubando os times da NBA ou algo do tipo. Não, eu não estou. Quando assinei esse contrato, eu era um jogador de um nível super alto na liga. Mas, infelizmente, tive lesões. Acho muito desrespeitoso, mas é o que é, as pessoas têm liberdade para falar tudo que quiserem, e tenho que conviver com isso. Porém, acho que chega em um certo ponto em que acaba afetando sim”, disparou.

O craque assinou um acordo de US$177,2 milhões após a temporada 2018/19. Concluindo seu segundo ano na liga (não jogou em 2016/17), ele já era um All-Star e venceu o prêmio de Calouro do Ano na temporada anterior. Portanto, Simmons era visto como uma peça central para o presente e o futuro do Philadelphia 76ers ao lado de Joel Embiid.

Depois de assinar, ele ainda participou duas vezes do All-Star Game. Além disso, foi eleito uma vez para os times All-NBA e esteve duas vezes nos times defensivos ideais da temporada. Porém, tudo mudou após os playoffs de 2021.

A cobrança pública pelo péssimo desempenho na série contra o Atlanta Hawks, além de lesões constantes nas costas, encerraram sua passagem pela equipe. O 76ers o trocou para o Nets, onde Ben Simmons busca um recomeço na NBA. Entretanto, ele só disputou 57 jogos desde que chegou lá na temporada 2021/22.

Com isso, seu contrato com uma baixa quantidade de jogos disputados, fizeram com que as críticas aumentassem ainda mais. Um exemplo, é a lenda da liga e hoje analista da TNT, Shaquille O’Neal. O lendário pivô foi um dos que chegou a afirmar que Simmons estava roubando as equipes.

Mas ele está focado em se recuperar. Existe um grande otimismo no Nets sobre sua campanha e um novo momento saudável na liga para o especialista defensivo. Ele foi até titular no recente amistoso contra o Los Angeles Clippers, atuando como pivô na ausência de Nic Claxton.

Agente livre

No entanto, uma questão interessante em meio a tudo isso, é que seu polêmico vínculo está acabando.

O armador recebe US$40.3 milhões na campanha de 2024/25 e será um agente livre irrestrito na próxima offseason. Questionado sobre isso, o camisa 10 indicou que está muito mais focado em voltar a atuar com frequência do que em um novo vínculo.

“Sendo sincero, que se dane o que acontecer no ano que vem. Meu foco é em jogar basquete. Então, dane-se essas questões de contrato, se é que vou conseguir um vínculo. Portanto, quero fazer meu trabalho enquanto estou no Brooklyn, e ajudar a todos da melhor maneira que eu puder. Vou jogar o máximo que meu corpo permitir que eu jogue, e acho que será muito no próximo ano e nos outros cinco, seis, quem sabe”, concluiu.

