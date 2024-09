Portal sugere troca de dois jogadores do Nets para o Lakers

Uma troca entre Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets foi tema de rumores sobre alguns jogadores nessa offseason da NBA. Afinal, a franquia da Califórnia procurou por algum acordo que melhorasse seu elenco. Enquanto isso, a equipe de Nova York tem vários veteranos disponíveis e o desejo de obter mais ativos de Draft para ajudar em sua reconstrução. No entanto, nenhum dos cenários não se concretizou.

Mas o portal Fadeaway World sugeriu um possível negócio entre Lakers e Nets que poderia mudar um pouco a realidade do mercado para ambos. A troca proposta pelo portal é a seguinte:

Lakers recebe: Dennis Schroder, Bojan Bogdanovic, escolha de primeira rodada do Draft em 2026, duas escolhas de segunda rodada do Draft (2028 e 2029)

Nets recebe: D’Angelo Russell e Rui Hachimura

Para o site, então, Schroder seria uma opção mais prática para as necessidades do Lakers do que Russell é atualmente.

“Esse acordo deixaria Los Angeles mais forte, apesar de não ser bombástico. A defesa e as bolas de três inconsistentes de D’Angelo Russell tem sido um problema em grandes momentos, como os playoffs de 2024. É aí que entra Schroder, que tem um encaixe melhor no aspecto defensivo e que também pode jogar melhor sem bola do que Russell. Mesmo que ele possa não ser um melhor jogador, o encaixe aqui seria ótimo para o Lakers”, afirmou o jornalista Fran Leiva.

Do mesmo modo, a experiência de Bogdanovic na pós-temporada como um jogador de espaçamento consistente, seria muito benéfica para a franquia, segundo ele. As picks de Draft também compensariam a perca do possível melhor jogador da troca, e do nome mais jovem dela, que é Rui Hachimura.

Por outro lado, o negócio representaria um bom acordo para o Nets tanto para o futuro quanto para o presente, segundo o portal.

“Brooklyn está em rebuild. Rui Hachimura é um ativo muito mais jovem do que Bojan Bogdanovic, e com experiência em grandes jogos. Ele é um jogador que poderia ser parte do futuro da franquia. Por outro lado, D’Angelo Russell é o tipo de craque que eles poderiam valorizar ao longo de 2024/25, e que poderia render mais ativos no futuro, ou até, mantê-los competitivos em algum nível. É um tipo de acordo que traria um bom jovem, e um bom veterano que é sempre necessário nesse tipo de time”, concluiu o portal.

Schroder e Bogdanovic fazem parte do grupo de veteranos disponíveis para trocas que o Nets possui atualmente. Outros nomes são: Ben Simmons, Dorian Finney-Smith e Cam Johnson. A equipe está focada em seu futuro, desde desenvolver Cam Thomas e Nic Claxton, até a obtenção de outros talentos jovens no topo do Draft, após recuperar grande parte de suas picks.

O Lakers por outro lado, se interessou por vários nomes no mercado. Desde astros veteranos como Klay Thompson e James Harden, até a maiores coadjuvantes como os nomes do Nets ou Jerami Grant, do Portland Trail Blazers. Nenhum negócio se apresentou como o ideal. Com raras mudanças e reforços apenas de novatos, a equipe chega com a mesma base de 2023/24 para 2024/25.

Então, uma troca entre esses jogadores poderia ajudar Lakers e Nets. Mas por hora, não existe algo concreto perto de acontecer.

