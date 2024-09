Boletim de rumores e trocas da NBA (29/09/2024)

Bem-vindo à edição de 29 de setembro do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Jose Alvarado acerta extensão com o Pelicans até 2027

Uma das revelações recentes do New Orleans Pelicans agora vai seguir no elenco até 2027. Segundo Shams Charania, do site The Athletic, a equipe fechou a extensão de contrato com Jose Alvarado. O armador fica na equipe por mais duas temporadas e, como resultado, vai receber US$9 milhões. Além disso, o segundo ano desse vínculo será uma opção do atleta porto-riquenho.

O compromisso só começa a vigorar no segundo semestre de 2025, pois o jogador não se tornou agente livre. Como parte do novo acordo, o time garantiu o salário de US$2 milhões do reserva para a próxima temporada. Ou seja, a franquia evita que Alvarado teste o mercado no ano que vem. Ele disputou 171 jogos pelo Pelicans em suas três campanhas iniciais na liga, com médias de 7,5 pontos e 2,7 assistências.

Thunder prepara extensão de contrato para Alex Caruso

O Oklahoma City Thunder fez uma das movimentações mais elogiadas da offseason com a aquisição de Alex Caruso via troca. A contratação, no entanto, não deixar de envolver certo risco. Afinal, o ala-armador vai ser agente livre ao fim da temporada. O time pode perder o atleta de graça, mas se prepara para evitar isso. O gerente-geral Sam Presti garante que a franquia está pronta para fechar uma extensão prévia.

“Para começar, não podemos negociar uma extensão até dezembro. Mas já conhecemos Alex há um bom tempo. Ele possui diversas das características e critérios que buscamos em nossos atletas. Nós sabemos o bastante para querer tê-lo aqui por vários anos. Não só o jogador, mas o ser humano também”, elogiou um dos melhores executivos da liga.

Marcus Morris e Chuma Okeke são dispensados pelo Knicks

O New York Knicks surpreendeu a NBA nessa sexta-feira, depois de acertar uma troca pelo astro Karl-Anthony Towns. Mas, para isso, a franquia teve que abdicar de alguns jogadores do elenco. E não foram só atletas incluídos no negócio de forma direta. Os dirigentes nova-iorquinos anunciaram a dispensa de Marcus Morris e Chuma Okeke.

Os dois atletas tinham contratos não garantidos, então, do ponto de vista financeiro, não existe impacto. A questão é a flexibilidade para viabilizar a transação por Towns, pois a equipe precisava abrir vagas no elenco. Morris e Okeke voltam a estar livres no mercado de forma imediata e, assim, já podem assinar com novos times para a pré-temporada.

Clippers fecha extensão de três anos com Terance Mann

O ala-armador Terance Mann, a princípio, vai seguir no Los Angeles Clippers até 2028. De acordo com Bobby Marks, da ESPN, as partes acertaram uma extensão de contrato de US$47 milhões por três temporadas. O vínculo só vai começar a vigorar no ano que vem. Trata-se, além disso, de um vínculo totalmente garantido e sem opções para nenhum dos lados.

O Clippers esteve envolvido em vários rumores de trocas nos últimos anos, mas sempre houve uma recusa em ceder o jogador. Ao mesmo tempo, o atleta nunca mostrou a real vontade de sair. “Estou empolgado em estender o meu contrato com a equipe com quem estou desde o início. Já são cinco ótimas temporadas aqui, então estou bem animado pelo que está por vir”, declarou o titular angelino depois do acerto.

Mann, de 27 anos, foi selecionado pelo Clippers na segunda rodada do draft de 2019. Desde então, trilhou uma trajetória crescente dentro do time. O ala-armador anotou 8,8 pontos e 3,4 rebotes, enquanto converteu mais de 51% dos arremessos de quadra, na campanha passada.

Em transição

– O gigante Tacko Fall, para começar, vai fazer três jogos pelo New Zealand Breakers. O pivô fechou contrato com a equipe da Liga Australiana só para os amistosos de pré-temporada agendados contra times da NBA.

– Harry Giles, enquanto isso, está confirmado no Hornets para o período de treinos e preparação. O pivô assinou vínculo não garantido com o time e, com isso, brigará por uma vaga no elenco efetivo do time da Carolina do Norte.

– Por sua vez, o ala-armador Dalen Terry já pode pensar em longo prazo no Bulls. A franquia exerceu opção de extensão automática no contrato do jovem atleta e, assim, ele fica no plantel até o fim da campanha 2025-26.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 29/09, você lembra de TJ Leaf? Pois o ex-ala-pivô do Detroit Pistons possui um acordo com o Nanjing Monkey Kings, da China, para a próxima temporada.

