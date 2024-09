Nets confirma Ben Simmons à disposição para início da pré-temporada

Ben Simmons vai participar da pré-temporada do Brooklyn Nets desde o primeiro dia de treinos. Vários representantes do time confirmaram que o armador vai se reapresentar nessa terça-feira saudável e preparado para jogar. Ele está reabilitado de uma série de lesões nas costas que, como resultado, levaram a duas cirurgias. O gerente-geral Sean Marks não só confirmou a notícia, mas projeta uma grande temporada para o astro.

“Ben é um cara bem competitivo, então só lhe desejamos o melhor. A nossa expectativa é que esteja em quadra desde o primeiro dia de treinos. Aliás, pelo que vi até agora, vai estar e sem nenhuma restrição. Isso é empolgante para a franquia e, ao mesmo tempo, uma vitória pessoal para Ben. Eu acredito que vai ser um ano muito importante para ele”, disse o executivo, em entrevista coletiva.

Pode-se dizer que ter Simmons à disposição, a princípio, é uma (quase) novidade para o Nets. Afinal, o australiano só disputou 57 de 246 jogos possíveis do time. Foi desfalque, além disso, nas oito partidas de playoffs disputadas pelos nova-iorquinos. A observação recente inspiraria preocupação em qualquer franquia no início de um trabalho. Mas o técnico Jordi Fernandez não pretende “pegar leve” com o armador.

Publicidade

“Ele está em plenas condições para o começo da preparação. Sabemos do seu histórico, mas vamos tratá-lo da mesma forma que qualquer outro atleta. Ben passará por todos os treinos para avaliar como se sente. E, logo em seguida, vamos tomar decisões sobre como proceder. Mas, acima de tudo, estamos empolgados para vê-lo em quadra desde cedo”, afirmou o treinador recém-contratado.

Leia mais sobre Ben Simmons

Encaixe

Ter Ben Simmons desde o início da pré-temporada do Nets é um trunfo, em particular, para Fernandez. O jovem treinador tem uma missão complicada: injetar empolgação e competitividade em um elenco visto por fãs e analistas como “insosso”. Ele visualiza a equipe, por isso, com um jogo de transição que aproveita a juventude e condição atlética do plantel. O armador, nesse cenário, torna-se uma peça crucial.

Publicidade

“Ben, antes de tudo, é um jogador muito bom quando saudável. Ele pode pegar rebotes, iniciar a transição rápida e criar ótimos arremessos. E, aliás, isso é o que nós queremos: velocidade. Ele é um dos melhores criadores da liga em ritmo acelerado, do rebote até o passe. Mais do que isso, infiltra as defesas e chega ao garrafão o tempo inteiro”, elogiou o profissional de 41 anos.

Fernandez aposta que o Nets pode ser um dos times que mais trocam passes em média na liga sob a liderança de Simmons. “Saudável, Ben é um caminhão que distribui a bola para arremessadores com qualidade. Pisa no garrafão, movimenta a bola, faz todos reagirem em quadra. Por isso, acho que ele é um encaixe realmente bom em nosso plano de jogo”, concluiu.

Publicidade

Parceria

Simmons, independentemente da opinião do Nets, deixou a sua recuperação clara nas redes sociais. Assim como em anos anteriores, ele publicou vários vídeos com os seus treinos para mostrar que está pronto para voltar às atividades. Vários atletas do time, mais do que isso, apontaram-no como um destaque em treinos voluntários do grupo. Cam Thomas está ansioso para poder trabalhar com o australiano outra vez.

“Eu conto com Ben todos os anos porque sempre confio que vai estar saudável e pronto para jogar. Eu nunca começo uma temporada achando que não vai jogar. Ele faz parte do elenco e, pelo que vi, está preparado para entrar em quadra. O que vir a acontecer durante o ano, vai acontecer. Mas, para o início do ano, eu não tenho dúvidas de que estará conosco”, cravou o jovem pontuador.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no Youtube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA