Ben Simmons: “As pessoas esquecem que sou bom jogador da NBA”

O roteiro de Ben Simmons como jogador da NBA e do Brooklyn Nets nos últimos anos tem sido, acima de tudo, frustrante. O armador tem enfrentado uma série de lesões que o permitiu jogar muito pouco desde que chegou em troca com o Philadelphia 76ers. E mais uma vez, uma nova temporada da liga começa com algum otimismo sobre sua forma física, vindo sobretudo dele e de pessoas ligadas a ele.

O australiano falou sobre isso em entrevista recente. Apesar de admitir os problemas com as lesões, Simmons falou que as pessoas já se esqueceram sobre o jogador de basquete que ele é.

“Sendo bem sincero, sou um grande jogador de basquete e já mostrei isso em outros momentos. E honestamente, acho que as pessoas se esqueceram do que posso fazer quando estou saudável. O que posso dizer a todos é que posso jogar basquete e sou muito bom. Aquele jogador pode aparecer novamente, com certeza. A grande questão para mim é ser consistente e se livrar desse problema com as contusões que tive. Estou trabalhando para isso”, afirmou.

Ele é um dos poucos atrativos do Brooklyn Nets para a próxima temporada. Em meio a alguns jovens promissores, e outros veteranos que podem ser ativos de troca para obter capital de Draft, Simmons tem um contrato caro, mas talvez é quem tem o maior teto entre os jogadores mais velhos da equipe.

Mas realmente a coisa tem sido muito difícil quando falamos de disponibilidade. Desde que chegou a franquia, o camisa 10 só atuou em 57 partidas. Isso inclui apenas 15 jogos na temporada 2023/24, com um incessante problema nas costas.

Além dos jogos, outro ponto que leva a fortes criticas ao australiano nos últimos anos é o seu milionário contrato. Ele está no último ano de um contrato de US$177.2 milhões por cinco anos. Seu salário será de mais de US$40 milhões em 2024/25, o que coloca Ben Simmons como o último jogador entre os 27 da NBA que recebem mais de US$40 milhões.

Desde que o vínculo está em vigor, ele disputou 115 partidas de temporada regular, além dos polêmicos playoffs de 2021. Seu desempenho ali, sobretudo, na série contra o Atlanta Hawks, colocou um fim em sua passagem pelo 76ers.

Apesar de um ceticismo de muitos fãs e analistas, existe muito otimismo entre treinadores, agentes e o próprio atleta sobre a campanha de 2024/25. Um deles é o técnico particular Chris Brickley, que exaltou a forma do jogador em uma publicação recente no Instagram.

“Atenção. Ben Simmons está voltando a jogar em um nível de All-Star. Uma grande temporada está chegando”, avisou o treinador.

Por fim, ele está a disposição da franquia para o começo da pré-temporada. O primeiro amistoso do Nets será na próxima terça-feira (8), em duelo com o Los Angeles Clippers.

