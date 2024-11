Jogador da Austrália, Ben Simmons quer jogar Olimpíadas

Ben Simmons tem uma meta para sua carreira: representar as Austrália nas Olimpíadas de 2028. Aos 28 anos, o armador do Brooklyn Nets jamais conseguiu representar seu país na principal competição esportiva do mundo. Nas duas oportunidades anteriores, ficou fora por conta de lesões. Desse modo, ele pretende trabalhar nos próximos quatro anos para mudar o cenário.

“Batendo na madeira, meu objetivo é jogar nas próximas Olimpíadas pela Austrália”, confessou Ben Simmons ao jornal The Australian. “Essa é, em última análise, a única coisa que eu não fiz em termos de basquete australiano e que quero realizar”, acrescentou.

Simmons bateu na trave nas duas últimas edições dos Jogos. Isso porque, em Tóquio 2020, após uma temporada conturbada pelo Philadelphia 76ers, ele resolveu recusar a convocação para “trabalhar no seu jogo”. Na edição passada, por sua vez, ele não pôde ser convocado por conta de uma lesão nas costas que o atrapalhou durante toda a temporada 2023/24 da NBA.

O corte mais recente certamente foi um golpe duro na carreira de Simmons. Diferente da primeira oportunidade, afinal, ele não pôde sequer dizer sim ou não. Na mesma entrevista, aliás, ele revelou que estava comprometido em participar, antes de realizar a cirurgia nas costas.

“Fiquei mal e frustrado com isso, porque foi mais uma oportunidade que perdi. Sempre quero representar a Austrália. Eu estava pronto para jogar. Infelizmente, não posso prever lesões, nem cirurgias. Mas, no fim das contas, é o meu sonho. É algo que falo o tempo todo com meus amigos lá na Austrália. Então, quero vestir o verde e dourada e representar meu país”, garantiu.

O desejo do jogador passa pela vontade de retribuir o que seu país fez por sua vida. Natural de Melbourne, o atleta de 28 anos cresceu jogando basquete pelas cidades australianas. Assim foi até 2013, quando precisou se mudar para os Estados Unidos em busca de alcançar o sonho de se tornar profissional.

A mudança permitiu que ele fosse a primeira escolha do Draft de 2017. Além disso, Simmons conseguiu três convocações para o All-Star Game. Então, com uma carreira consolidada no basquete e no fim de um contrato de US$177 milhões, ele traça planos para devolver a Austrália suas conquistas profissionais.

“Outro objetivo seria me envolver com a NBL (Liga de Basquete da Austrália). Ser dono de uma equipe ou algo do tipo. Eu adoraria estar envolvido com o basquete australiano. Tenho que descobrir se posso fazer isso acontecer. Esse é, em última análise, um sonho meu, poder retribuir ao basquete australiano”, finalizou.

