“Ben Simmons pode ser o Draymond Green no Suns”, afirma ex-jogador

Durante o último episódio de seu podcast, Gilbert Arenas comentou que Ben Simmons ainda pode reviver sua carreira e encontrar um papel de um “Draymond Green”. De acordo com o ex-jogador, ainda é um defensor de calibre All-NBA. Desse modo, poderia ser um coadjuvante importante em um time competitivo, como o Phoenix Suns.

“Vamos dizer que Ben Simmons está com 14 pontos, oito rebotes e oito assistências de média e eles o trocam. Ele melhora automaticamente qualquer time porque ele ainda é um defensor All-NBA”, afirmou Arenas. “O Phoenix Suns. Estamos falando sobre times que podem mudar seu elenco. Esse seria um time que poderia se beneficiar de alguém como o Simmons. Eles podem trocar algumas peças e facilmente adicionar esse defensor na equipe… Ele poderia ter um papel como o de Draymond Green”.

Se compararmos a relação com Draymond Green com as anotações dos olheiros do Draft de Ben Simmons, ela não vai parecer tão ruim. Com seu tamanho e versatilidade, ele já chegou a ser comparado com LeBron James. Desse modo, foi selecionado como a primeira escolha do recrutamento de 2016 pelo Philadelphia 76ers.

Simmons passou a temporada 2016/17 lesionado. No entanto, atendeu as expectativas e foi Novato do Ano de 2018. Então a franquia acreditou que havia encontrado a dupla de Joel Embiid para o futuro. Até o fim de 2022, isso foi verdade e o australiano foi três vezes All-Star.

Desde então, problemas crônicos nas costas tem afetado seu jogo e sua disponibilidade na liga. Além disso, passou por problemas de vestiário e se afastou das quadras, antes de ser trocado para o Brooklyn Nets. Nas últimas três temporadas, Simmons atuou em um total de 57 partidas. Em 2023/24, só jogou 15 vezes, com médias baixas de 6.1 pontos, 7.9 rebotes e 5.7 assistências em 23.9 minutos por jogo.

No entanto, ele ainda não se tornou um arremessador eficiente. O ala na verdade diminuiu seu volume de arremessos no geral, indo de mais de dez por jogo em 2021 até 4.9 na última temporada. Apesar de que vídeos dele arremessando em treinos na offseason mostram que ele está melhorando seu arremesso, ele só tentou duas bolas de três pontos na NBA desde 2022.

Um exemplo disso aconteceu há alguns dias, quando o treinador particular Chris Brickley publicou fotos de treinos do atleta. Na legenda de uma publicação no Instagram, o técnico escreveu: “atenção. Ben Simmons está voltando a jogar em um nível de All-Star. Uma grande temporada está chegando”.

