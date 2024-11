Giovannoni: “Com Joel Embiid, 76ers vem sendo um fracasso na NBA”

O início de temporada do Philadelphia 76ers é uma decepção para os fãs da franquia na NBA, sobretudo por conta dos problemas físicos de Joel Embiid. Além disso, o trio de estrelas do pivô ao lado de Paul George e Tyrese Maxey só atuou junto por uma partida. De fato, as lesões são um problema constante para o Sixers.

No entanto, o ambiente na franquia também não é bom. Joel Embiid chegou a ser cobrado por Tyrese Maxey e, quando a conversa se tornou pública, o pivô ficou bastante irritado. Com todo esse cenário, o time se encontra em uma situação dura, com somente três vitórias em 16 jogos.

Em suma, o processo que começou há mais de uma década e está sendo questionado. O ex-jogador e agora comentarista Guilherme Giovannoni criticou Joel Embiid e seu histórico ruim com o 76ers nos playoffs da NBA.

“Se você pegar a janela desde que ele [Joel Embiid] chegou. O Philadelphia Phillies, da MLB, já jogou a World Series. O Philadelphia Eagles já foi campeão da NFL, do Superbowl. Desses dez anos do processo, tem um denominador comum do fracasso, que é o Joel Embiid. Já mudou técnico, elenco, GM, já mudou tudo”, afirmou Giovannoni no ESPN League.

Joel Embiid segue fora

A fase de Joel Embiid no 76ers, dentro e fora das quadras da NBA, não é boa. Ele segue com problemas no joelho e ficou fora das últimas duas partidas do time. Da mesma forma, o MVP da temporada 2022/23 também será desfalque no próximo duelo da equipe, diante do Houston Rockets, na quarta-feira (27).

Recentemente, Embiid reclamou sobre sua situação no 76ers. O astro definiu como “irritante” o fato de precisar lidar com problemas que já aconteceram e ainda comentou que a “negatividade” vem sendo uma constante em sua carreira.

“É meio irritante ter que lidar com as mesmas coisas de forma repetida. Tudo o que estou tentando fazer é focar no basquete e ser o melhor que posso para minha família, dentro e fora da quadra. Mas, por algum motivo, parece que a negatividade continua me seguindo, o que eu não entendo por quê”, desabafou.

Por fim, o Philadelphia 76ers segue como o segundo pior time da liga, sendo superado apenas pelo Washington Wizards. A campanha é uma grande decepção para as ambições da equipe, que juntou jogadores talentosos como Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey.

