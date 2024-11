Joel Embiid teria lesão semelhante a de Kawhi Leonard, revela jornalista

A crise de lesões do Philadelphia 76ers parece não ter fim. Os três astros da equipe já perderam boa parte dos jogos deste início de temporada. Tyrese Maxey e Paul George ficaram de fora da metade das partidas da franquia até o momento. Por outro lado, Joel Embiid participou de somente quatro duelos e teve sua contusão atual comparada com a de Kawhi Leonard.

De fato, o pivô vem sofrendo para voltar ao ritmo que o fez MVP da temporada 2022/23. Outro problema que atrapalha Joel Embiid é o excesso de lesões e segundo o jornalista Howard Beck, do The Ringuer, o astro está escondendo a gravidade sua última contusão, assim como Kawhi Leonard.

“Aqui está a verdade que Embiid não admite, que o Sixers não ousa verbalizar, mesmo correndo o risco de serem multados. Ele está machucado. O joelho que ele consertou em uma cirurgia em fevereiro, no qual ele jogou com limitações claras [e uma cinta] durante os playoffs e as Olimpíadas, ainda não está bom. Pode ser que nunca fique. Como Kawhi Leonard [que também não comenta sobre suas lesões], Joel Embiid pode estar lidando com problemas crônicos pelo resto de sua carreira”.

Sixers mentiu para a NBA?

Ainda sobre a lesão de Joel Embiid, Howard Beck comentou sobre a multa que a NBA aplicou ao Philadelphia 76ers e afirmou que a franquia mentiu sobre o estado da contusão de seu astro.

“Basta ligar os pontos na declaração da NBA sobre a multa de US$100 mil contra o Sixers. De acordo com a liga, os dirigentes foram culpados de fazer ‘declarações públicas sobre o estado de saúde de Joel Embiid’. Tradução: Então, eles mentiram quando disseram que ele foi mantido fora dos jogos para ‘evitar lesões’, em oposição a, bem, uma lesão real. Eles mentiram quando disseram que ele não havia sofrido nenhum contratempo no joelho, pois é óbvio que sofreu”.

Por fim, Beck concluiu seu pensamento e declarou que a equipe não está violando as regras para que Embiid possa descansar, já que o pivô esteve realmente machucado.

“No mesmo comunicado à imprensa, a NBA disse que sua investigação ‘confirmou que Embiid não conseguiu jogar’ em jogos da temporada regular — e, portanto, que os Sixers não estão violando regras que visam coibir o ‘descanso’ dos jogadores. Em sua própria maneira detestavelmente burocrática, a NBA está nos dizendo que Joel Embiid está, de fato, machucado. Não está descansando ou gerenciando a carga. Não está sendo cauteloso. E não escolheu ficar de fora para proteger seu ego ou suas estatísticas. Apenas machucado”, disse.

Então, sem suas estrelas em boa forma, o Sixers vive um início de temporada ruim. A equipe perdeu 12 partidas e venceu somente duas. Mas o próximo desafio da franquia será diante do Brooklyn Nets já nesta quinta-feira (21). Ou seja, existe a chance de Joel Embiid não atuar.

