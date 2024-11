Com cobrança direta a Joel Embiid, jogadores do 76ers fazem reunião

Joel Embiid, Tyrese Maxey e outros jogadores do Philadelphia 76ers tiveram uma importante reunião. Após a derrota para o Miami Heat, na segunda-feira (18), o elenco entendeu que era o momento de mudar para sair da última posição da Conferência Leste. Na conversa, o MVP de 2023 foi o mais cobrado pelos companheiros.

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Maxey cobrou Joel Embiid. Apesar de jovem, o armador pediu que o pivô fosse mais comprometido com o time. O pivô vem tendo um início de temporada fraco, com médias de 14.7 pontos, 6.3 rebotes e quatro assistências por partida.

“Maxey desafiou Embiid a ser pontual nas atividades do time. O armador o criticou por estar contastamente atrasado para tudo e como isso afeta o vestiário, desde jogadores até comissão técnica”, disse Charania.

A cobrança do jovem armador levou em conta o atraso do pivô para se apresentar antes do jogo contra o Heat.

A reunião revelada por Charania partiu do veterano Kyle Lowry. A equipe, afinal, sofreu uma derrota por 106 a 89, sendo a 11ª em na temporada 2024/25 da NBA. O time caiu para o último lugar do Leste, apesar de um alto investimento na agência livre e a presença do trio com Embiid, Paul George e Tyrese Maxey.

Além da cobrança direta a Joel Embiid, os jogadores do 76ers também conversaram com o técnico Nick Nurse. Segundo Charania, o pedido para o treinador foi para que ele fosse mais duro nas cobranças ao elenco. A comissão técnica, enquanto isso, pediu que os atletas treinem com mais propósito e atenção aos detalhes.

União do vestiário

Em entrevista coletiva, Nurse afirmou que a reunião teve como propósito unir o elenco. Apesar de ele não falar muito sobre o assunto, comentou que os jogadores e comissão discutiram também melhorias na defesa e criação de jogadas. Na temporada, o time tem um aproveitamento de 42.8% nos arremessos.

“Vamos descobrir [os efeitos da mensagem] quando jogarmos o próximo jogo. Podemos apensar descobrir quando treinarmos e vermos o nível de foco e energia. Depois, quando jogarmos novamente. Mas, sim, eles foram muito atentos e comunicativos”, comentou Nurse.

“Enferrujado”

Nurse ainda comentou sobre como Joel Embiid está “enferrujado”. O craque da equipe, afinal, perdeu dez dos 13 jogos por uma lesão no joelho. Mas está voltando aos poucos. O MVP de 2023, no entanto, não joga bem por seu baixo volume. É como se tivesse tentando evitar contato nas partidas.

Então, na coletiva, ele afirmou que quer voltar ao estilo antigo. Segundo ele, o volume inferior se deu pela ideia de envolver mais seus companheiros. Entretanto, com o início de temporada decepcionante, será necessário impor o ritmo das campanhas passadas pelo 76ers.

“Nos próximos jogos, provavelmente tentarei ser mais agressivo, no sentido de fazer mais. Tudo é sobre encontrar equilíbrio certo: quando ser agressivo, quando armar jogadas e, quando deixar todo mundo fazer su parte. Mas, ao mesmo tempo, com essa campanha, algo precisa ser feito”, concluiu o pivô.

Após três jogos, o astro não parece mais o mesmo que já foi.

Números

Hoje, o Philadelphia 76ers de Joel Embiid é um dos piores times da NBA. Até aqui, são 83.3 pontos por cem posses de bola quando Embiid e Goerge estão em quadra. Mas tudo fica ainda mais difícil quando os dois estão juntos. O time perde por 32 pontos. O 76ers é o time que menos faz pontos, menos dá assistências e é o segundo com menor aproveitamento de três.

Agora, o time faz parte de um grupo que não gostaria. Na história da NBA, 108 equipes começaram uma temporada com duas vitórias em 13 jogos. Destes, apenas oito foram aos playoffs. Nenhum deles venceu uma série.

Por enquanto, o trio Embiid, George e Maxey ainda não jogou junto. Seja na pré-temporada ou na fase regular.

Mas nesta quarta-feira, o 76ers volta à quadra. O time pega o Memphis Grizzlies fora de casa.

