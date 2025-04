Shaquille O’Neal volta a desrespeitar Nikola Jokic

Shaquille O’Neal nunca se mostrou fã de Nikola Jokic na NBA. Como analista da TNT, afinal, o lendário pivô costuma desvalorizar os feitos do astro do Denver Nuggets. Em fala recente, por exemplo, afirmou que Shai Gilgeous-Alexander deveria ser o MVP. Dias depois, polemizou ao falar sobre o jogo de 61 pontos do sérvio esta semana.

A atuação histórica de Nikola Jokic aconteceu na terça-feira (1) diante do Minnesota Timberwolves. Após terminar com um triplo-duplo de 61 pontos, dez rebotes e dez assistências, o craque recebeu elogios de toda a bancada da TNT. Porém, não de Shaq.

Quando questionado se venceria Jokic, O’Neal garantiu que sim e ainda confundiu a nacionalidade do astro de Denver.

“[Contra aquele] frango esloveno, seja lá de onde ele for, eu faria quarenta pontos. O Nuggets ainda teria que dobrar”, afirmou Shaquille O’Neal. “Depois que ele arremessar de três, eu vou direto para o garrafão e a arena iria contar três segundos. Então, eu vou acertar mais arremessos de dois do que ele acerta de três. Pode ter certeza”.

Shaquille O’Neal ainda provocou os irmãos de Nikola Jokic. Os dois, afinal, são conhecidos por proteger o astro do Nuggets na beira da quadra. O lendário pivô, porém, promete chamar a briga com “cotoveladas para todo lado”.

“Eu vou fazer os irmãos de Jokic quererem brigar como logo na primeira jogada”, disse O’Neal. “Eu tenho irmãos também. [Seria] um churrasco de frango sérvio”.

Não é a primeira vez

A fala recente não é a primeira de Shaq provocando Nikola Jokic. Como é comum entre ex-jogadores que viram analistas, ele costuma desvalorizar os feitos do astro do Nuggets. Para o ídolo do Lakers, por exemplo, Shai Gilgeous-Alexander deveria ter ganho o MVP do ano passado, em vez do sérvio.

“Para mim, Shai já deveria ter sido o vencedor na última temporada. Sempre achei que esse prêmio deveria ir para o jogador mais ‘durão’ da liga e, hoje, acho que ele é. Não existe nenhum jogador como esse garoto na liga, pois há uma suavidade diferente em seus movimentos. Para resumir, então, eu adoro vê-lo em quadra”.

O’Neal, por fim, também não acha que Jokic deveria vencer o MVP este ano. Se isso acontecer, ele seria somente o sexto na história com quatro ou mais prêmios do tipo. O analista, porém, acredita que Gilgeous-Alexander também deveria ser o ganhador.

“Eu espero que, quando abrirem a votação, as pessoas sigam o critério. Pois, pelo meu critério e pela história dessa liga, Shai é o MVP. Ele é o jogador mais ‘durão’ desse ano e, acima de tudo, está na equipe de melhor campanha da liga. Dessa vez, eu acho que vamos concordar. E deveria ser uma votação unânime, na verdade”, completou.

