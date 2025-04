“Jaren Jackson Jr precisa evoluir”, cobra Draymond Green

O Golden State Warriors venceu o Memphis Grizzlies, na última terça-feira (1), em confronto direto da Conferência Oeste. Após o jogo, Draymond Green opinou sobre Jaren Jackson Jr e revelou estar decepcionado com o ala-pivô adversário. Isso porque ele foi excluído por faltas na reta final da partida.

Então, em coletiva depois da vitória do Warriors, Draymond Green elogiou Jaren Jackson e ressaltou a importância dele para o Grizzlies. Portanto, não poderia deixar um duelo tão importante por excesso de faltas.

“Estou decepcionado com Jaren. Ele é bom demais para continuar se metendo em problemas com faltas. Ele consegue evitar de algumas dessas faltas que ele teve porque foi muito importante para nós ele ter saído do jogo. Então, é hora de dar o próximo passo nesse sentido. Sou fã e estou sempre torcendo por ele”, disse o veterano.

O lance que tirou o ala-pivô de quadra aconteceu restando menos de dois minutos para o fim do jogo. Jaren Jackson cometeu sua quinta falta em Jimmy Butler enquanto a partida estava acirrada. Como resultado, o Warriors aproveitou, conseguiu deslanchar e garantir o triunfo no fim.

“Ele não pode cometer esses tipos de faltas. O time dele precisa dele em quadra. Jaren tem que entender isso. Ele melhorou muito ofensivamente e é muito difícil de pará-lo. Portanto, isso (expulsão) foi decepcionante”, avaliou Green.

Além disso, por já estar pendurado com faltas, Jackson Jr passou muitos minutos do último quarto no banco. A fim de evitar a expulsão, acabou sendo “poupado”.

Assim, o camisa 13 de Memphis também falou sobre sua saída. O jogador reconheceu ter prejudicado o time em um dos duelos mais importantes da reta final de temporada.

“Eu não consegui (evitar as faltas). Sou muito importante para o time. Então, tenho que estar em quadra e lidar com esse problema meu. Decepcionei todo mundo e preciso assumir isso”, confessou.

O resultado fez com que o Warriors ultrapassasse o Grizzlies na tabela do Oeste. Assim, o time de San Francisco subiu para a quinta posição. Por outro lado, Memphis caiu. Após o jogo, esteve na sexta posição, logo abaixo. No entanto, com outros resultados, adversários diretos como Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers ficaram à frente. Agora, o time do Tennesse caiu para a zona do play-in, na oitava colocação.

