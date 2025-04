Derrick White relata como Draymond Green “mudou sua vida”

Os jogadores que se superam na NBA costumam usar as adversidades para dar a volta por cima. Um dos casos é o armador Derrick White, que usou uma situação com Draymond Green para sair de um jogador comum para uma peça importante no Boston Celtics. Segundo o próprio ala-armador, o ídolo do Golden State Warriors “mudou sua vida”.

O momento entre White e Green aconteceu nas finais da NBA de 2022. No duelo, o Warriors levou a melhor sobre o jovem Celtics usando uma estratégia: deixar o ala-armador livre para arremessar dos três pontos e focar a defesa em Jayson Tatum. A medida, aliás, teria sido uma ideia do ala-pivô de Golden State.

A partir daí, porém, Derrick White deu a volta por cima. Até 2021/22, ele era um arremessador de três pontos mediano, com 30.6% de aproveitamento naquele ano. No entanto, nas últimas três campanhas celtas, ele acertou 38.6% das tentativas do perímetro.

A confiança de White, além disso, aumentou. Enquanto ele tentava 4.3 arremessos de três em 2022, hoje ele tenta 9.1 e acerta 3.5. Desse modo, se consolidou como um dos melhores arremessadores do perímetro no elenco de Boston.

Derrick White, portanto, dá a Draymond Green o “mérito” da mudança na carreira.

“A maneira como me mercaram naquela quadra, foi um dos momentos mais baixos para mim. Eu disse ao Draymond Green depois das Olimpíadas que ele meio que mudou minha vida porque eles não me marcavam”, disse White no On Clns.

Além do salto no perímetro, Derrick White também se tornou um ‘astro’ no Celtics. Na temporada passada, por exemplo, ele ganhou mais espaço sob o comando de Joe Mazulla e foi peça importante na campanha que terminou como melhor do Leste. Com 15.2 pontos de média, um roubo e 1.2 toco por jogo, ele ainda terminou no segundo time de defesa da NBA.

Nos playoffs, enquanto isso, ele virou a terceira estrela do time, ao lado de Jayson Tatum e Jaylen Brown. Assim, com médias de 16.7 pontos, 4.3 rebotes e 4.1 assistências, ajudou na conquista do título em 2024, dois anos depois das finais de 2022, onde White perdeu para o Warriors de Green.

Por fim, na atual temporada, Derrick White vive seu melhor ano na NBA. Em 71 jogos, ele tem médias de 16.5 pontos, 4.6 assistências e 4.5 rebotes.

