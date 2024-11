Lakers anuncia construção de estátua para Pat Riley

O Los Angeles Lakers anunciou, nessa segunda-feira (18), que encomendou uma estátua em homenagem a Pat Riley. Assim, a lenda da NBA se juntará a outros grandes nomes da franquia. O monumento será construído do lado de fora da Crypto.com Arena.

A proprietária do Lakers, Jeanie Buss, compartilhou a novidade com Riley através de uma videochamada. De acordo com a franquia, os lendários Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson e James Worthy também participaram da conversa. Em um comunicado divulgado à imprensa, Jeanie exaltou os feitos de Riley.

“Pat é um ícone do Lakers. Seu profissionalismo, comprometimento e preparação para o jogo abriram caminho para o que vemos na liga hoje. Meu pai [Jerry Buss] reconheceu a obsessão e a capacidade de Pat de pegar jogadores talentosos e uni-los em um time campeão. Além disso, o estilo de basquete que Pat e o Lakers criaram nos anos 80 ainda é a marca registrada da franquia. Ou seja, um time divertido e vencedor”, afirmou Jeanie.

Atual presidente do Miami Heat, Pat Riley é um dos grandes personagens da história vitoriosa do Lakers. Afinal, ele conquistou seis títulos da NBA pela equipe. O primeiro, como jogador, foi em 1972. Posteriormente, foi campeão como assistente de Paul Westhead (1980). O auge veio pouco tempo depois, quando se sagrou tetracampeão (1982, 1985, 1987, 1988) como treinador principal.

Pat Riley, aliás, será a oitava lenda do Lakers com uma estátua. Desse modo, ele se juntará a Elgin Baylor, Kobe Bryant, Chick Hearn, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar e Jerry West. Com conclusão prevista para 2026, a franquia ainda não anunciou a data oficial da inauguração do monumento.

No Lakers, Pat Riley lançou as bases para se tornar uma das figuras de maior sucesso da história da NBA. Ele simplesmente revolucionou o jogo, pois o time angelino jogava um basquete vistoso, baseado em contra-ataques rápidos e constantes. A era vencedora do Lakers, nos anos 80, ficou conhecida como “Showtime”.

Além disso, a abordagem inovadora de Riley mudou o jeito de formar times. Afinal, ele foi um dos primeiros a promover a ideia de “supertimes”. Portanto, isso moldou a liga como conhecemos hoje.

Como técnico do Lakers, Pat Riley alcançou um recorde de 533 vitórias e 194 derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 73,3%. Já nos playoffs, venceu 102 de 149 jogos (68,5% de aproveitamento). Em cada uma das nove temporadas com Riley no comando, o Lakers venceu mais de 50 jogos, incluindo cinco campanhas de mais de 60. Em sua última temporada treinando a equipe (1989-90), ele foi nomeado Técnico do Ano da NBA.

