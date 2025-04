Técnico do Grizzlies compara jogador do Warriors a Paolo Maldini

O técnico do Memphis Grizzlies se rendeu a um jogador do Golden State Warriors. Após a derrota para o time da Califórnia, Tuomas Iisalo rasgou elogios a Draymond Green. O ala-pivô, afinal, brilhou no duelo de terça-feira (1) com um triplo-duplo de 13 pontos, 12 assistências e dez rebotes.

Iisalo destacou em especial a capacidade defensiva do jogador do Warriors. Além do triplo-duplo, ele conseguiu dois, um toco e um plus/minus de 13 pontos. Antes da partida, aliás, o craque havia vencido o prêmio de Defensor do Mês em março.

“Estamos falando de um dos defensores com QI de basquete mais alto da história do jogo. Sua capacidade de apagar incêndios é incrível. Sua leitura da quadra é de alto nível e ele consegue ver problemas muito antes da maioria. E, desse modo, só de se posicionar do jeito certo, impede que os problemas aconteçam”, destacou o técnico do Grizzlies.

Além da capacidade de evitar problemas, Green ainda foi elogiado por seu estilo versátil. Desde que chegou à NBA, o jogador do Warriors é conhecido por marcar qualquer posição. Algo que, segundo o técnico de Memphis, complica quem o enfrenta.

“Ele consegue sair da marcação do seu próprio homem quando percebe uma ameaça. Assim, é um dos motivos para seu time liderar a liga em turnovers forçados. Green, então, é um defensor completo, um dos mais versáteis da história da liga, capaz de marcar do armador ao pivô e muito difícil de ser enfrentado no ataque”, seguiu.

O técnico do Grizzlies, por fim, comparou o jogador do Warriors a um craque do futebol para explicar. Para Iisalo, Green é como Paolo Maldini. O ídolo do Milan era conhecido por seu talento defensivo em campo. Porém, na contramão dos demais defensores, ele costumava minar os atacantes sem forçar botes ou carrinhos.

“Sei que estamos no continente errado, mas havia um grande zagueiro na seleção da Itália chamado Paolo Maldini. Ele fazia poucos desarmes. E, por conta disso, algumas pessoas duvidavam se ele era um grande defensor. Porém, seus treinadores diziam: ‘Sim, ele tem poucos desarmes porque resolve os problemas antes mesmo de eles surgirem’. E acho que Green é esse tipo de jogador”, finalizou o técnico.

Elogiado pelo técnico do Grizzlies, Green é favorito ao Defensor do Ano. Após lesões de outros nomes na disputa. Assim, o jogador despontou nas casas de apostas e pode levar seu segundo prêmio na carreira. Em 2024/25, ele tem médias de 9.2 pontos, 6.2 rebotes, 5.7 assistências, 1.5 roubo e um toco por jogo.

