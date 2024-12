Damian Lillard fecha contrato vitalício com Adidas

Após vencer a Copa NBA com o Milwaukee Bucks, Damian Lillard teve mais uma vitória ao assinar um contrato vitalício com a Adidas. O astro está com a marca desde 2012, quando chegou à liga e lançou seu primeiro tênis próprio em 2015. Ele possuía um acordo com a empresa e material esportivo desde 2014. Agora, a renovação é para sempre.

Assim, Lillard se junta a LeBron James e Kevin Durant, da Nike, e Stephen Curry, da Under Armour, como os atletas da NBA com contratos vitalícios de tênis. O valor do acordo não foi divulgado.

Então, seu agente, Aaron Goodwin, é visto como especialista em marcas esportivas. Foi ele também quem negociou os primeiros contratos de James e Durant com a Nike. Ademais, tem outros grandes jogadores, como DeMar DeRozan, em sua cartela de clientes. Segundo o empresário, Adidas e Lillard começaram as conversas assim que o contrato anterior expirou, na última offseason. A parceria inclui projetos sociais, como o ginásio da sede da Adidas, que foi nomeado em homenagem a Lillard.

Dessa forma, o armador já passa os US$600 milhões de dólares ganhos na carreira. Nomeado um dos 75 maiores jogadores da história da NBA e oito vezes All-Star, Lillard segue fazendo seu legado. O jogador também tem diversas iniciativas sociais em Portland.

Além disso, a marca também tem em seu cartel jogadores como James Harden, do Los Angeles Clippers, e Donovan Mitchell, do Cleveland Cavaliers. Outros nomes, como Trae Young, do Atlanta Hawks e Anthony Edwards, do Minesotta Timberwolves, também chegaram nos últimos anos. A Adidas espera adicionar mais jogadores à marca. Afinal, agora, com um contrato vitalício, outros devem se interessar.

Jogador do Milwaukee Bucks, Lillard venceu o título da Copa NBA nesta semana. A vitória veio após um início difícil para 2024/25, mas Lillard ajudou o time a alcançar o topo. Ele tem médias de 25.7 pontos, 7.5 assistências, 4.5 rebotes e 1 roubo por jogo.

Dessa forma, com contrato novo com a Adidas garantido, Damian Lillard volta os olhos à tabela da NBA. Embora o Bucks tenha vencido um título, o foco segue sendo chegar aos playoffs. A equipe tem 14 vitórias e 11 derrotas.

