Lakers segue em busca de troca por pivô do Jazz

O Los Angeles Lakers ainda continua interessado em fazer uma troca pelo jovem pivô do Utah Jazz, Walker Kessler. Há dez dias da trade deadline, a franquia da Califórnia segue avaliando suas opções para buscar mais jogadores da posição, mas de acordo Marc Stein, do portal Substack, o especialista defensivo seria o favorito da direção angelina.

Entretanto, o preço será caro em qualquer negócio que aconteça entre as franquias. Apesar disso, segundo o jornalista, apesar de observar outros nomes, ninguém é tão bem avaliado em Los Angeles quanto o pivô de Utah.

“É improvável que o Lakers entre em conversas mais avançadas por nomes como Nikola Vucevic ou Jakob Poeltl, que ganham grandes salários. Há dez dias da trade deadline, o alvo que a franquia mais cobiça na posição é Walker Kessler. Porém, apesar de não ser intocável, o alto preço exigido pelo Jazz o torna quase que indisponível para qualquer troca”, garantiu Stein.

Publicidade

O interesse no camisa 24 está em alta desde antes da temporada 2024/25 começar. O jogador não teve um grande segundo ano após bela impressão na campanha de calouro, e parecia ser um alvo mais acessível para times interessados. Além do Lakers, o New York Knicks também queria uma troca pelo pivô do Jazz.

O problema é que Kessler se valorizou novamente na atual temporada. Em 35 partidas, ele produziu 11.3 pontos, 11.4 rebotes, 2.5 tocos e 1.4 assistências por jogo, em uma média de 29.7 minutos. Além de se consolidar como titular, sendo mais versátil na defesa, ele se mostrou eficiente próximo ao garrafão. Nenhum jogador tem um aproveitamento tão alto em bolas de dois pontos ou em arremessos gerais como ele.

Publicidade

Leia mais!

Além disso, Danny Ainge, presidente de operações de basquete do Jazz, é conhecido por ser um negociante exigente ao redor da NBA. É difícil fazer negócios com ele, sem ceder muitos ativos. E pensando na janela de rebuild de Utah, com um jovem e promissor atleta, a conta se torna ainda mais complicada.

Quem também confirmou o interesse de Los Angeles no pivô foi Shams Charania, da ESPN. Segundo jornalista, o Lakers já ofereceu vários pacotes de troca para o Jazz, e foi recusado sempre. Como Stein, Charania cita que é improvável que um acordo ocorra pelo preço de Kessler.

Publicidade

Vale citar que a franquia da Califórnia já foi ligada a vários outros nomes da posição, como por exemplo, Jonas Valanciunas e Robert Williams III.

JJ Redick tem falado sobre a necessidade de mais um pivô desde que chegou a franquia. O pedido foi reforçado por Anthony Davis em recente entrevista para Shams Charania. O astro garantiu que quer jogar mais na sua posição de origem: Ala-pivô.

Publicidade

“Eu joguei de ala-pivô durante toda a minha carreira. Então, acho que todos sabem que sou muito bom assim também. Honestamente, me sinto muito mais efetivo do que sendo um pivô. Isso já foi dito muitas vezes, portanto, não é uma novidade. Sei que a franquia está tentando obter um nome. Afinal, nós todos sabemos que isso funcionou em 2020. Dwight Howard e JaVale McGee quase sempre estavam em quadra para nos ajudar”, afirmou Davis.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Se inscreva, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

Além disso, quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta com a gente o que de melhor acontece na NBA