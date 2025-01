LeBron e Davis se preocupam com mercado do Lakers na NBA

Os astros do Los Angeles Lakers, LeBron James e Anthony Davis, estão preocupados com a falta de trocas no mercado da NBA. Sem empolgar na atual temporada, a franquia não está sendo tão agressiva na busca por um grande acordo. Então, de acordo com Shams Charania, da ESPN, isso está incomodando cada vez mais a dupla campeã em 2019/20.

O jornalista publicou um artigo sobre o mercado nesta quarta-feira (22), em meio a aproximação da trade deadline. E citou a situação crescente em Los Angeles como seu grande destaque.

“O Lakers está chegando a trade deadline em um perigoso sexto lugar, com uma conferência Oeste lotada de talento. O que ouvi é que LeBron James e Anthony Davis estão cada vez mais preocupados com a capacidade da franquia em fazer um grande movimento para que eles possam brigar por um novo título. As duas estrelas acreditam que Los Angeles está a uma ou duas peças de distância de brigar pelo campeonato”, afirmou Shams.

O insider também citou os comentários de LeBron e o técnico JJ Redick depois da derrota para o Los Angeles Clippers, no último domingo, como um indicador de que eles não estão satisfeitos com o momento da franquia no mercado. Ambos citaram que o elenco “não tem margem de erro” se quiserem vencer.

Um dos fatores que tem sido vitais para fazer uma troca é o retorno de Jarred Vanderbilt. O ala-pivô enfim joga no próximo sábado (25) em duelo contra o Golden State Warriors. Assim, ter o especialista defensivo de volta deve indicar o potencial e falhas no atual elenco.

A informação da insatisfação dos líderes do elenco, no entanto, vem logo depois de um artigo de Jovan Buha, do site The Athletic. Na publicação, o jornalista falou sobre as chances de troca do Lakers para contribuir com LeBron e Davis.

“A sensação que tive ao conversar com alguns membros de front office e olheiros rivais, é de que o mais provável é que o Lakers fique parado ou faça uma troca que não custe nada além de escolhas de segunda rodada do Draft. É claro que isso depende de quem estiver disponível, mas hoje, é mais provável que um acordo ao estilo Dorian Finney-Smith aconteça, do que uma troca ‘all-in’, onde eles cedem escolhas de primeira rodada”, afirmou o jornalista.

No entanto, Buha ressaltou que apesar disso, o time não está parado na busca por melhorar o elenco. O que aliás, também foi citado pela ESPN.

“Isso não significa que Los Angeles não está ativo no mercado de trocas. Assim como conseguiram o acordo como Dorian Finney-Smith, eles buscam mais movimentos que façam sentido para a equipe. Além disso, o retorno de Jarred Vanderbilt deve determinar algumas fraquezas e pontos fortes mais aparentes. Mas é preciso ser rápido, já que o tempo está acabando”, explicou.

Atualmente, o Lakers tem duas escolhas de primeira rodada do Draft para negociar. Então, essas picks são tidas como de alto valor na NBA. Afinal, apesar do objetivo de brigar pelo título em 2024/25 ou 2025/26, não se espera que a janela de título da franquia seja longa. Mas a direção ainda é cética sobre trocar esses ativos.

