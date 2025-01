Ex-jogador do Lakers garante sucesso de Bronny James na NBA

Antes do começo da temporada da NBA, quase todas as discussões sobre o Los Angeles Lakers passavam por Bronny James. Mas, como esperado, isso mudou com o início dos jogos. O jovem estreou na liga atuando ao lado do pai, LeBron James, e saiu um pouco de cena. Um dos seus ex-colegas de elenco, no entanto, não tem dúvidas de que o garoto vai ser um sucesso: Quincy Olivari.

“Muita gente vai compará-lo com o pai, mas Bronny é um indivíduo único. Ele está em uma curva de aprendizado e, mais do que isso, deseja aprender cada vez mais. Quer muito melhorar e vai ter os seus momentos de crescimento, assim como tive com 20 anos. A diferença é que, por um acaso, ele é o filho do melhor jogador de todos os tempos”, disse o atleta recém-dispensado pela franquia.

O filho do craque do Lakers, por enquanto, só jogou o bastante para fazer história na NBA ao lado do pai. Ele só disputou dez partidas dos angelinos na campanha e soma apenas 24 minutos de ação na NBA. O plano sempre foi que o seu ano de estreia se desenrolasse mais no South Bay Lakers, da G League. Olivari crava que, com o tempo, o jovem vai provar que não está na liga só pela relação familiar.

“As pessoas vão estabelecer um padrão bem alto para Bronny por causa do seu pai. Mas ele não é LeBron. É um jogador e pessoa diferente, que vai seguir trabalhando para ser a melhor versão de si mesmo. Ele vai seguir crescendo não importa se vai ser no South Bay ou Los Angeles. Então, todos vão ver que é um grande jogador, único, por si só. Não é o pai dele”, sentenciou o jovem armador.

Jogar no Lakers, com Bronny e LeBron James, trouxe uma atenção inesperada da NBA para Olivari. Mas não foi algo negativo. Pelo contrário. O armador estreante revela que trabalhar em um time tão estrelado foi uma chance de aprender ainda mais. Não é todo dia, afinal, que você pode fazer um treino pedindo conselhos e dicas para um quatro vezes MVP da liga.

“Eu adorava treinar todos os dias com essas lendas porque conseguia fazer perguntas e aprender o tempo inteiro. Em particular, gostei muito do meu tempo ao lado de LeBron. Ver a forma como ele se prepara e encara os jogos, mesmo quando estávamos no início da pré-temporada, foi algo marcante para mim. Foi incrível mesmo”, contou o atleta de 23 anos.

Olivari ressalta que James se revelou mais do que uma referência técnica, em sua visão, dentro do Lakers. Ele moldou a sua noção de participação e, acima de tudo, dedicação ao esporte. “Ele é um cara que está sempre presente. Aparece em cada treinamento, todos os dias. E, com isso, virou o meu padrão de como um jogador deve encarar a carreira no basquete”, completou.

Currículo

Quincy Olivari é um novato, assim como Bronny. Mas, fora isso, a trajetória de ambos é bem diferente. O filho de LeBron foi visto como um prospecto de elite. O armador, por sua vez, não foi escolhido no draft e pouco era conhecido até chegar ao Lakers. Além disso, viralizou nas redes sociais ao mostrar a sua admiração por Stephen Curry antes de enfrentá-lo pela primeira vez. Olivari, não à toa, se acostumou a andar com um currículo em mãos a cada treino pré-recrutamento.

“Sempre encarei as entrevistas com os times como entrevistas de emprego. As pessoas falam sobre como levava um currículo nos treinos, mas dou crédito ao meu empresário. Foi uma ideia dele que gostei e decidi levar adiante. Mas, em síntese, só queria provar que tenho um bom caráter fora de quadra”, explicou o calouro.

